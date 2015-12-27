İran’da Deprem

İran’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güney Amerika’da da 6.4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

İran haber ajansı, İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, ülkenin güneyinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Fars Haber Ajansı, son haberinde, Deprem Araştırma Merkezine dayanarak Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde yerel saat ile 15.30’da (TSİ 14.00) büyük bir deprem meydana geldiğini belirtti. Merkez üssü Bender Abbas’ın 46 kilometre batısı olan depremin, komşu Fars eyaletinde de hissedildiği kaydedildi.

5 ölü, 41 yaralı

İranlı bir yetkili Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada depremde şu ana kadar 5 ölü, 41 yaralı olduğunu belirtti. Depremde bir çok ev de hasar gördü. Hürmüzgan Eyaleti Doğal Afetler Kurumu Başkanı Yasser Hazbavi, kurtarma ekiplerinin çok hızlı olarak deprem bölgesine sevk edildiğini açıkladı. Depremde ilk belirlemelere göre bazı evlerin yıkıldığı, halkın evleri terk ederek sokağa fırladığı açıklandı.

Petrol bölgesi

Depremin vurduğu Bandar Abbas bölgesinde İran’ın en önemli petrol rafinerileri bulunuyor. İran medyası şu ana kadar ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. İran radyosu da deprem olduğu sırada halkın panik içinde sokaklara doluştuğunu duyurdu.

Deprem Birleşik Arap Emirliklerin’de de hissedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden daha önce yapılan açıklamada İran’ın güneyinde depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklanmıştı.

Güney Amerika 6.4 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika’da Atlantik Okyanusu açıklarında 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada Fransız Guyanası’na yakın bölgede 6.4 büyüklüğünde bir deprem olduğu belirtildi.