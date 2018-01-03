İran’da Protestolar Sürüyor

İran’ın çeşitli kentlerinde devam eden hükümet karşıtı protesto gösterileri sürüyor. Ölü sayısının 23’e ulaştığı bildirildi.

İran’ın İstafan, Ahvaz, Reşt ve birçok kentinde protesto gösterileri 6. gününde de sürüyor. Göstericiler çevredeki binaları ateşe verdi ve polis aracını devirdi.

Tahran Vali Yardımcısı Ali Aşgar Naserbakht, protestolarda Cumartesi günü 200 kişinin, Pazar günü 150 kişinin, Pazartesi günü ise 100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi.

Öte yandan, İran’ın Zencan ve Tahran kentlerinde halk, hükümet karşıtı protesto gösterilerini kamu mallarına ve polislere zarar verildiği gerekçesiyle kınadı.

Bu arada, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, İran’daki hükümet karşıtı protestolara ilişkin “İran’ın istikrarını korumasını diliyoruz’’ dedi.

Çin Dışişleri’nden İran’da yaşanan hükümet karşıtı protestolarla ilgili ilk açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang düzenlediği basın toplantısında, Çin’in İran’da yaşanan son gelişmelere dair haberleri yakından takip ettiğini belirtti. Shuang, ‘‘İran’ın istikrarını korumasını ve kalkınma gerçekleştirmesini diliyoruz’’ ifadesini kullandı.

Tahran, Pekin- iha