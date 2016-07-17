İrfan Başaran YMS’ye Döndü

Yeni Malatyaspor’da sezon sonunda takımdan ayrılan ve Altınordu ile anlaşan ancak bu birlikteliğin kısa sürmesinin ardından İzmir ekibiyle yollarını ayıran İrfan Başaran, yeniden Yeni Malatyaspor’a döndü.

PTT 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da İrfanların geri dönüşü sürüyor. Teknik direktör İrfan Buz’un takıma geri dönmesinin ardından bir gelişme de İrfan Başaran da yaşandı. Sezon sonunda kulüple yolları ayrılan İrfan Başaran, Altınordu kulübü ile anlaşmıştı. İzmir ekibinde sıkıntılı günler yaşayan ve takımdan ayrılan atom karınca, yeniden Yeni Malatyaspor’a dönüş yaptı.

Bunun üzerine Yeni Malatyaspor kulüp başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: “İrfan Başaran ile tekrar anlaşma sağlanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi