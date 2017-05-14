İrfan Buz Taraftarlara Sarılıp Ağladı

Evkur Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e taşıyan teknik direktör İrfan Buz gözyaşlarını tutamadı. Boluspor maçı sonrası büyük bir sevinç yaşayan tecrübeli teknik adam taraftarlara sarılıp ağladı.

Geçtiğimiz sezon takımı küme düşme potasından alan ve Play-Off’un eşiğine kadar getiren Buz, takımı kümede bıraktıktan sonra ayrılma kararı almıştı. Sezon başında yeniden ekibiyle birlikte takımın başına geçen tecrübeli teknik adam, uzun lig maratonunda uzun süre takımını zirvede tuttu ve Evkur Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e çıkarmayı başardı.

BUZ İLE KÜME DÜŞME POTASINDAN ŞAMPİYONLUĞA UZANAN YOL

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un başına geldiği günden bugüne herkesin büyük takdirini toplayan teknik direktör İrfan Buz, takıma büyük bir değişim yaşattı.

2015-2016 sezonunda görevi Yücel İldiz’den devralan Buz, 7 haftada sadece 5 puan toplayan, küm düşme potasında bulunan ve spor otoriterlerinin ‘küme düşer’ dediği takımı tırmanışa geçirdi. Takımı Play-Off potasına kadar yaklaştıran tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar takımına 38 puan kazandırdı ve sezonu 43 puanla 11’nci sırada tamamladı.

Ligde 7 haftalık dilimde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, İrfan Buz’un takımın başına geçmesiyle birlikte 27 haftada 11 galibiyet, 5 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı.

Takımı 2015-2016 sezonunda ligde tutan Buz, sezon sonunda takımla yollarını ayırmıştı ancak yeni sezon öncesi tecrübeli teknik adamın yolu bir kez daha sarı kırmızılı takımla kesişti. Sezon öncesi yönetimle bir kez daha masaya oturan Buz, ‘Malatya şehrini ve insanlarını çok sevdiğini’ ifade ederek, bir kez daha görevi kabul etti.

Yeni sezon öncesi kadroyu yönetim ile birlikte kuran tecrübeli teknik adam, hedeflerini ilk iki olarak ifade etmiş ve maç maç yollarına bakacaklarını ifade etmişti.

Takımının aldığı iyi sonuçlarda büyük pay sahibi olan tecrübeli teknik adam, yardımcılarıyla birlikte futbolcularını gerek fizik gerekse de psikolojik olarak maçlara en iyi şekilde hazırladı.

“MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ, MUTLU SON”

İrfan Buz ile sezona muhteşem bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar, İstanbul’da oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmayı başardı. Avantajını koruyan sarı kırmızılılar, ligin 33’ncü haftasında sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı ve Süper Lig’e yükseldi.

TFF 1. Lig’de ilk sezonunda küme düşme hattına yer alan ve spor otoriterlerinin bile küme düşecek takımlar arasında saydığı Evkur Yeni Malatyaspor, İrfan Buz ile Play-Off potasına kadar yaklaştı. Sarı kırmızılılar, bu sezon ise Süper Lig’e çıkarak bir anlamda tarih yazdı.

“10 KİŞİ’DEN 9’U ‘GİTME’ DEDİ”

İrfan Buz, BeIN Sports’a yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor’un ilk sezonunda 7’nci haftada takımın başına geçmeden önce, spor otoritelerinin kendisine ‘Malatya’ya gitme kesinlikle düşer’ dediklerini açıklamıştı.

Tecrübeli teknik adam, takımı geçen sezon devraldıklarında 7 maçtan 5 puanlarının olduğunu anımsatarak, “Gençlerbirliği’nden geldiğimde futbol otoriterlerinden 10 kişiden 9’u ‘Malatya’ya gitme kesinlikle düşer’ diye bize öngörüde bulunmuşlardı. Ama biz kendimize güvendik. Tabi cesaret ister, Anadolu’ya gidip, takımı aldığınız zaman kolay değildir. Kaybolma ihtimalinizde olur. Onu da göz önüne alarak, bırakın düşme potasından çıktık, neredeyse Play-Off’u yakalıyorduk. Bizi de kimse burada beklemiyordu. Tabi diğer takımlara sürpriz olmuş olabilir. Biz bekliyorduk. Play-Off’un içerisinde olmayı bekliyorduk. Tabi böyle seri yakaladıktan sonra bu kadar iyi durumda olmamızda aslan payı futbolcu kardeşlerimizindir. Onlar olmazsa, o kalite olmazsa buraya da gelemezdik” ifadelerini kullanmıştı.

ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİLER

2015-2016 sezonunda, TFF 1. Lig’deki ilk sezonuna iyi başlayamayan Evkur Yeni Malatyaspor, 7 haftada 5 puan toplamış ve spor otoriterleri tarafından ‘küme düşecek ilk takım’ olarak gösterilmişti.

İlk sezonunda ligde yaşadığı sıkıntılara karşın kümede kalan Evkur Yeni Malatyaspor, ikinci sezonunda ise Süper Lig’e adını yazdırdı.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi/ Malatyahaber.com