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Malatya Haber -

İrfan Hoca’ya Özel

İrfan Hoca’ya Özel
  • 27.03.2017
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Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı teknik adamı İrfan Buz’a gözlükçüsü tarafından özel olarak Yeni Malatyaspor logolu gözlük üretildi.

Malatya’da ikinci sezonunu geçiren Teknik Direktör İrfan Buz’a gözlükçüsü bir sürpriz yaptı ve deneyimli teknik adama ona özel bir gözlük üretti.

Kullandığı numaralı gözlüğü değiştirmek için Eski Belediye Meydanı karşısındaki gözlükçüye giden İrfan Buz burada kendisine yeni bir gözlük siparişi verdi.

Birkaç gün sonra siparişini verdiği gözlüğü almaya giden Buz, burada gözlükçünün sürpriziyle karşılaştı. Optik mağazası sahibi, deneyimli teknik adama siparişini verdiği gözlüğün yanında bir de kendi özel üretimi olan sarı-siyah çerçeveli Yeni Malatyaspor logolu gözlük verdi.

Yeni gözlüğüyle antrenmana çıkan Teknik Direktör Buz, çalışmayı takip eden basın mensuplarına gözlüğü göstererek, “Bakın biz Yeni Malatyaspor sevgimizi her yerde taşıyoruz, gözlükçümün bana güzel bir sürprizi oldu. Bence çok da yakıştı” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

iha

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Yorumlar
  1. MURAT KIRÇUVAL dedi ki:
    28 Mart 2017, 16:19

    Yakışmış hocama. İyi günlerde kullansın. Gönül ister ki Alex Ferguson örneğinde olduğu gibi görev yaptığı kulüpte yıllarca hizmet etsin ancak Türkiye şartlarında buna imkan olmadığını biliyorum. Herkes gibi elbet İrfan hoca da bir gün bu kulüpten ayrılıp gidecek. Ancak şunu da iyi bilsin ki Malatyalılar onu unutmayacak. Sende bizi unutma Hocam. Saygılarımla.

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  2. Turgut ÖZMÜŞ dedi ki:
    28 Mart 2017, 13:14

    Gözlük güzel, İrfan hocama herşeyin en güzeli yakışır, Çünkü Adamın kralı,Yolun açık olsun güzel insan,Gözlükçümüze’ de çok teşekkürler,

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