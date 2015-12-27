“İş Başvurusu Bekliyoruz”

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın en çok istihdam sağlayan kuruluşunu ziyaret etti.

1.Organize Sanayi Bölgesi’nde hizmet veren CMC Çağrı Merkezi’ni, CHP Malatya merkez ilçe Battalgazi Başkanı Abdulvahap Ayzabar ve Yeşilyurt Başkanı Banu Sevil ile birlikte ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, çalışanlarla yemek yedi onlarla sohbet etti.

Burada açıklama yapan Milletvekili Veli Ağbaba, şöyle konuştu:“En çok engelli ve en çok kadın istihdam eden kuruluşu kutluyoruz. Maalesef, hem engelli hem de kadın çalıştırmada Türkiye istenen seviyeye ulaşmış değildir. Çalışma koşulları bakımından burası Malatya ve Türkiye’ye örnek bir kuruluş. Neredeyse bir ilçe nüfusu kadar istihdam sağlanıyor. İstihdam oluşturacak kuruluşların artmasını bekliyoruz.”

CMC Çağrı Merkezi Personel Sorumlusu Umut Türk ise, 18-30 yaş arasında iş arayanların başvurusunu beklediklerini belirterek şunları söyledi: “Bu konuda Malatya Belediyesi ile işbirliğine girmek istiyoruz. Çünkü, işsizler genelde belediyeye başvuruyor. Belediyeleri daha kalıcı bulan işsizler belediyeye başvuruyor. Ancak biz, şirket olarak bir sektörüz ve doğuda büyük istihdam oluşturmuşuz. 4 bin 500 kişi ile doğuda hizmet veriyoruz. Malatya’da bin 900 çalışanımız var. Üst üste en çok SGK pirimi ödeyen ve en çok eleman istihdam eden kuruluşuz. En genç idari kadroya sahibiz. Çalışanlarımızın yaş ortalaması 26’dır. Çalışanlarımızın yüzde 65’i kadın. Malatya’nın en çok engelli çalıştıran kuruluşuyuz. Aktif olarak 55 engelli bünyemizde çalışıyor.”