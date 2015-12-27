İş Birliği Komisyonu Toplantısı
Malatya’nın Darende ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce yılda 2 defa yapılan hayat boyu öğrenme eğitim planlama ve iş birliği komisyonu toplantısı ilçe Kaymakamı Mehmet Aktaş başkanlığında yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi’nin yıl boyu yapacakları etkinlikleri ve faaliyetleri planlayarak görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelere Darende Milli Eğitim Müdürü Necati Tarak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Önal, belde belediye başkanları oda ve dernek başkanları daire müdürleri de katıldı.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."