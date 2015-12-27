İş Birliği Komisyonu Toplantısı

Malatya’nın Darende ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce yılda 2 defa yapılan hayat boyu öğrenme eğitim planlama ve iş birliği komisyonu toplantısı ilçe Kaymakamı Mehmet Aktaş başkanlığında yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi’nin yıl boyu yapacakları etkinlikleri ve faaliyetleri planlayarak görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelere Darende Milli Eğitim Müdürü Necati Tarak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Önal, belde belediye başkanları oda ve dernek başkanları daire müdürleri de katıldı.