İş Bitirilemedi, Veliler Tepkili

Fahri Kayahan Bulvarı’ndaki Vali Galip Demirel Ortaokulu’nun inşaatının 3 yıldan beri devam ediyor olmasına karşın, yeni eğitim sezonuna yetiştirilmemesi velilerin tepkisine yol açtı. İnşaatın kontrolünü yapan Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Fahri Kayahan Bulvarı’nda önce Begüm Kartal Ortaokulu olarak inşaatı başlatılan, ardından ise Vali Galip Demirel olarak ismi değiştirilen ortaokulun 3 yılı aşkın süredir devam eden inşaatı, 2016-2017 eğitim öğretim sezonuna yetiştirilemedi.

Halen okul içinde ve bahçesinde inşaat çalışmaları devam ederken, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, Yeşilyurt Kaymakamlığı’nın ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaklaşık bin 200 öğrencisi olan Vali Galip Demirel Ortaokulu’nun yeni eğitim sezonu öncesi hazır hale getirilmemesi velilerin tepkisini çekiyorlar. Veliler, resmi kurumların ve idarecilerinin sorunu takip etmemekle suçluyorlar.

Normal şartlarda geçtiğimiz yıl açılması gereken ortaokulun öğrencileri 2015-2016 eğitim ve öğrenimlerini Karakavak’taki Mehmet Topsakal Ortaokulu’da gördüler. Bu yıl kendi okullarında sınıflara girmeyi bekleyen öğrenciler yine Mehmet Topsakal Ortaokulu’na gidecekler ve okuldaki inşaat ve eğitim gereçlerinin düzenlenmesini bekleyecekler.

MÜTEHHİT SORUNU MU, İŞİ TAKİP SIKINTISI MI?

Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde söz konusu okulun projesi “Malatya Merkez Fahri Kayahan 32 Derslikli Ortaokul ve Spor Salonu Yapım İşi” olarak geçiyor ve ihale tarihi ise 29 Ağustos 2013 olarak belirtiliyor. Okul inşaatı sürecinde müteahhit değişikliğine gidildiği görülüyor. İlk müteahhitlik firması olan Ö. adlı firmaya inşaat için yer tesliminin 5 Mart 2014 tarihinde yapıldığı ve iş için 540 gün (18 ay) süre verildiği görülürken, inşaatın ihale bedeli 4 milyon 569 bin TL olarak kaydediliyor. Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde ise son müteahhitlik firması B. olarak belirtiliyor ve bu müteahhitlik firmasına ise işin 28 Mayıs 2015 tarihinde verildiği, işin bitiş süresi ise 23 Nisan 2016 olduğu kaydediliyor. Söz konusu son firmaya verilen işin bedeli ise resmi kayıtta 1 milyon 588 bin TL olarak görünüyor.

Okul inşaatında müteahhitlik sorununun yanında, resmi kurum ve kuruluşların işi takip konusunda sıkıntı yaşandığı görülüyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com