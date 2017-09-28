“İş Dünyası Aklıselim Karar Verecektir”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, oda seçimlerinin 2018 yılı Nisan ayına ertelendiğini kaydederek, “Burası Malatya’nın temsilli olan en büyük sivil toplum örgütüdür. İş dünyası kendi kararını verirken, aklıselim şekilde kararını verecektir. Bu karara da hepimiz saygı duyacağız. Kırmadan, incitmeden, dökmeden, üslup ve nezaket kuralları içerisinde hareket ederek seçimin tamamlanmasını ve Malatya’mıza ve odamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. 15 Temmuz Şehitleri Meclis Salonu’nda, Meclis Başkanı Sami Payza’nın yönettiği meclis toplantısında Ağustos ayı mizanı okunarak, oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısında daha sonra MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, gündeme ilişkin konulara değinerek, oda çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Erkoç, Muharrem Ayı’nın önemine değinerek başladığı konuşmasında, “İslam dininin en kıymetli 4 aydan birisi olan Muharrem Ayı, aynı zamanda hicri yılın başlangıcıdır ve içerisinde çok önemli olayları barındırmaktadır. İslam tarihinde dönüm noktası sayılabilecek olayların yaşandığı önemli bir ay olan Muharrem Ayı, içerisinde paylaşmanın, şükretmenin, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününün ilahi bereket ve feyzinin yanı sıra, ’Zulme boyun eğmeyen, adaletin ve doğruluktan ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi hüznünü de barındırmaktadır. Kerbela, Zulme başkaldırmanın adıdır. Mazlumun yükselen sesidir. Adaletin yeryüzüne hâkimiyetinin sesidir. Zulme karşı koymanın sembolüdür. Mazlumun yanında saf tutmanın tanımıdır. Fitne ve bozgunculuğa karşı koymanın onurudur. Dünya insanlığı için ibret ve diriliştir. Muharrem ayının insanlığa, ülkemize ve İslam alemine birlik, beraberlik ve kardeşlik getirmesini yürekten temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ekim-Kasım ayında yapılması planlanan oda organ seçimlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla Nisan 2018’e ertelendiğini aktaran Erkoç, şunları söyledi:

“Bakanlar Kurulu kararıyla tüm oda ve borsalarda organ seçimleri 2018 Nisan ayına ertelendi. Öncelikle alınan kararın iş dünyamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabi tatlı bir yarış olmasını her defasında vurguladık. Yine tekrarlıyorum, Nisan 2018’de yapılacak seçimlerin Malatya’mız ve odamız için hayırlı olmasını temenni ederken, yarışta yer alan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Burası Malatya’nın temsilli olan en büyük sivil toplum örgütüdür. İş dünyası kendi kararını verirken, aklıselim şekilde kararını verecektir. Bu karara da hepimiz saygı duyacağız. Kırmadan, incitmeden, dökmeden, üslup ve nezaket kuralları içerisinde hareket ederek seçimin tamamlanmasını ve Malatya’mıza ve odamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Türkiye’nin morale en fazla ihtiyaç duyduğu her dönemde Malatya şehir olma vasfıyla üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. Türkiye kendisine güvenen ve yatırım yapanlarla birlikte çok daha güçlü ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerlemektedir. Malatya iş dünyası olarak 8 bin üyemizle birlikte üretmeye ve ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz.”

Erkoç, Kuzey Irak’taki referanduma ilişkin ise “Kuzey Irak’ta Bölgesel Yönetimin referandum girişimi uluslararası alanda karşılığı olmayan ve bölgeyi kaosa sürükleyecek bu hamleyi iş dünyası olarak kesinlikle tanımıyoruz. Bölgede barışın ve huzurun teminatı olan Türkiye’miz, komşu ülkelerde de barışın ve kardeşliğin tesisi için gereken tüm adımları kararlılıkla atacaktır. Malatya iş dünyası olarak devletimizin ve hükümetimizin atacağı her adımda yanındayız. Gerek Irak gerekse de komşu ülkelerimizde yaşanan dramların biran önce son bulmasını diliyor, tüm halkların huzur ve kardeşlik içerisinde yaşayacağı istikrarlı bir düzenin kurulmasını temenni ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

KOSGEB tarafından oda üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldığını aktaran Erkoç, “Odamız tarafından üyelerimize yönelik, KOBİ Gelişim Destek Programı’nın yeni proje çağrısı kapsamında, KOSGEB Müdürü Murat Seki tarafından bilgilendirilme toplantısı yapıldı. Proje teklif çağrısına orta yüksek ve yüksek teknolojili sektördeki tüm işletmeler 20 Ekim tarihine kadar başvurabilirler. KOSGEB’in uygulamaya koyduğu 2016 cirosu en az 300 bin TL olan ve en az 3 kişiyi istihdam eden firmalar için çağrıya çıkılan; 300 bin TL’ye kadar hibe ve 700 bin TL’ye kadar da faizsiz kredi desteğinden yararlanabilirler” diye konuştu.

2017 Anuga Gıda Fuarı kapsamında yurt dışı iş gezisi yapılacağını kaydeden Erkoç, “4-8 Ekim tarihlerinde Almanya / Köln’de düzenlenecek olan 2017 Anuga Gıda Fuarı kapsamında yurt dışı iş gezisi programı gerçekleştirilecektir. Söz konusu program, gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm katılımcıları bir araya getirecek bir platform görevi üstlenecektir. Katılımcılar, Malatya TSO organizasyonuyla gerçekleştirilecek programa tam uyum ve sektörel uygunluk sağlamak kaydıyla 3 bin TL’ye kadar KOSGEB’den yurt dışı iş gezisi desteği çerçevesinde destek alabileceklerdir. Fuara katılmak isteyen üyelerimiz odamız genel sekreterliğinde detaylı bilgi alabilirler” dedi.

Erkoç, Rekabet Kurumu Harcı’na ilişkin ise “Limited ve Anonim şirketlerde gerek kuruluş, gerek sermaye artışında alınan onbinde dörtlük Rekabet Kurumu harcı artık bankalara yatırılmayacak. Üyelerimiz talebi üzerine gerekli girişimler yapıldı. Bundan sonra bankalara gitmeyecekler bu harçlar odamıza yatırılacaktır” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com