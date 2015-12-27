‘İş- Kur Huzursuz’

Türk Büro-Sen Malatya Şube Başkanı Emin Göktaş , İŞ KUR’daki huzursuzluğun giderilmesini beklediklerini bildirdi.

Yaptığı yazılı açıklamada, İŞ KUR Malatya İl Müdürlüğü’ndeki sıkıntıları dile getiren Türk Büro-Sen Malatya Şube Başkanı Emin Göktaş, “İŞ KUR çalışanları 1,5 yıldan beri büyük huzursuzluklar yaşamaktadır. İl Müdürünü görevde almak için görevlendirilen müfettişler tam 8 ay kurumda inceleme yaparak çalışanları huzursuz etmişlerdir. İl Müdürü görevden alınmış, kurum çalışanlarının yüzde 90’ına sudan bahanelerle disiplin cezaları verilmiştir. Kurum çalışanlarının çalışma şevki kırılmıştır” iddiasında bulundu.

Kuruma yeni atanan il müdürünün ise işin tuzu biberi olduğunu ileri süren Göktaş, “Göreve başlar başlamaz asansör kullanılmayacak, Yemekhaneyi kapatacağım, 2 saatlik kısa süreli mazeret izni isteyen personele 1 günlük yıllık iznini kullan demektedir”iddialarını öne sürdü.

“Burada çalışanların da bir ailelerinin olduğu bilinmelidir. Akşam evlerine huzur içinde gitmeleri tabii haklarıdır. İdareci kaprisli değildir. İdare de egoların tatmin etme yeri değildir.

Çalışan, üreten ve yol gösteren sendikacılık anlayışımızla kurumlardaki olumlu ve olumsuzlukları dikkatlice takip etmekteyiz” diyen Göktaş, idareciliğin bir sanat olduğunu, herkesin bu sanatı yapamayacağını kaydetti.