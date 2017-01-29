“İş Talebi Yerine Gelmeyince İstifa Etti..”

CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun istifasının, ilçe başkanının bir iş talebinin yerine gelmemesi yüzünden olduğunu öne sürdü.

Kılıç, parti il yönetim kurulunun yaptığı toplantının ardından şu açıklamayı yaptı:

Birkaç gün önce örgütümüzün bütün birimleriyle bir araya gelerek, referandum sürecinde yapacağımız çalışmaları değerlendirip, HAYIR kampanyasını güçlü kılmak adına sadece CHP’nin değil, bu gidişattan rahatsız olan her kesimin,demokrasiye, cumhuriyetin kazanımlarına inanan herkesle kolkola sürdüreceğimizi değerlendirdik.

Özellikle tek adama tüm yetkileri veren, demokrasiyi rafa kaldıran bu anayasa değişikliğine HAYIR denilmesi için CHP’nin her bireyine, üyesine, yöneticisine tarihi bir sorumluluk düşmektedir.

Bu süreçte CHP’nin her üyesinin kişisel menfaatlerini, bireysel beklentilerini tamamen bir tarafa iterek, ülkenin geleceği noktasında kenetlenmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede hayır kampanyasını sürdüreceğimizin ilanından itibaren gerek AKP gerekse MHP yöneticileri tarafından partimize yönelik saldırılar artarak devam etmektedir.Partimiz içerisinde partiye zarar verebilecek, partiyi kamuoyunda tartışmaya açacak her türlü değerlendirmenin, açıklamanın AKP’nin ekmeğine yağ süreceğini düşünüyoruz.

Akçadağ ilçe başkanımız Ali Aslan ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun istifası ve sonrasında yapılan açıklamada hiçbir cümlenin hatta kelimenin doğru olmadığını net bir şekilde gördük. İstifa tamamen ilçe başkanının bireysel bir iş talebinin yerine gelmemesi çerçevesinde gelişmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi güçlü, köklü bir partidir. Bu partide kim hangi kademeye gelmişse, bu parti sayesindedir. Genel başkanımızdan çaycısına kadar partimizin kurumsal kimliği herkesten üstündür.İlçe başkanımızın ve yönetimin her şeye rağmen bugüne kadar yaptığı çalışmalara teşekkür ediyoruz.

Yönetim Kurulumuz tarafından ilçe başkanının ve yönetiminin istifaları kabul edilmiş, kamuoyunda özellikle bundan sonraki açıklamaları ve değerlendirmelerinin partimiz ilçe başkanı olarak dikkate alınmamasını özellikle rica ediyoruz.Bu süreçten sonra yapılan açıklamalar partimizi bağlamamaktadır.Çok kısa sürede partimizin yetkili kademelerinde değerlendirmelerimizi gerçekleştirerek, genel merkezimize önerilerimizi bildirip, yeni bir yapının oluşmasını sağlayacağız.Ve birlikte 13 ilçemizde güçlü bir şekilde hayır kampanyasını sürdüreceğiz.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com