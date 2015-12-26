İşadamından 15 Derslikli Okul

Hayırsever işadamı Nihat Tecdelioğlu tarafından memleketi Malatya’da yaptırılacak olan kendi adını taşıyan 15 derslikli ilköğretim okulunun temeli atıldı.

İşadamı Nihat Tecdelioğlu’nu doğumyeri olan Malatya’nın Tecde Semti’nin Şentepe Mahallesi’nde yaptıracağı okul için temel atma töreni düzenlendi. Törene, Vali Halli İbrahim Daşöz, Belediye Başkanı Cemal Akın, CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, Nihat Tecdelioğlu ve ailesi, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı.

Vali Halil İbrahim Daşöz, insana yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu söyleyerek aslında bir okulun temelinin değil, geleceğin temelinin atıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Cemal Akın, işadamı Nihat Tecdelioğlu’na eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

CHP Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu’da törende bulunan bilgisayar firması temsilcilerinden 25’er adet bilgisayar yardımının sözünü aldı.

İşadamı Nihat Tecdelioğlu’da mutlu olduğunu dile getirerek, okul inşaatı bittikten sonra 50 derslikli bilgisayar laboratuvarını ve müzik sınıfını da oluşturacağını söyledi.

Yapılan konuşmalardan sonra kurban kesildi ve okulun temeli atıldı.