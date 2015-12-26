‘İşadamlarından da Destek Bekliyoruz’

Kısa adı MİAD olan, Malatyalı İşadamları Derneği’nin düzenlediği son “buluşma”nın konusu Malatya tarımı ve ormancılığı idi. İstanbul’daki toplantıda, Malatya’dan giden Tarım İl Müdürü Ahmet Güldal ile Malatya Çevre ve Orman Müdürü İsmail Hakkı Atabay, katılımcılara bilgiler verdiler, sorularını yanıtladılar.

İstanbul merkezli olan MİAD’ın son organizasyonu ile ilgili olarak yayınlanan bülten şöyle:

“MİAD 6. Perşembe Buluşması toplantısı 14 Şubat Perşembe günü düzenlendi. MİAD dernek merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Malatya Tarım İl Müdürü Ahmet GÜLDAL ve Malatya Çevre ve Orman Şube Müdürü İsmail Hakkı ATABAY Malatya tarımı ve ormancılığı hakkında bilgi verdiler. MİAD üyesi işadamlarının yararlanabilecekleri özel bilgilerin paylaşıldığı, ayrıntılı müzakerelerin yapıldığı toplantı konu ile ilgili üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantı öncesi katılımcı grup tanışma ve sohbet amacıyla bir araya geldi. Kendilerini tanıttıktan sonra ilgilendikleri bazı soruları konuşmacı misafirlerle paylaşan katılımcılar birebir ilgilendikleri özel çalışma ve projeleri ile ilgili konularda bilgi alma imkanı buldular.

Malatya Tarım İl Müdürü Ahmet GÜLDALın sunumu ile başlayan toplantıda Ahmet GÜLDAL Malatya tarımı ile ilgili şimdiye kadar yapmış oldukları çalışmaları ve bundan sonra neler yapmak istediklerini kısaca katılımcılarla paylaştı.

Yeni çalışmalar yapabilmek için işadamlarından da destek ve yatırım beklediklerini ifade eden GÜLDAL Malatya da yaptıklarımızı burada sizlerle paylaşmak bizler için çok önemli, yeni çalışmalar çıkması için sizlerden beklentilerimiz var. İşadamlarımızın yatırımları ile bölgeye ilgi göstermesi gerekiyor. Buraya gelirken Sayın Valimiz de özellikle yeni yatırımlar ve teşviklerle ilgili sizleri bilgilendirmemizi işadamlarımızın Malatyaya olan ilgisinin artmasını beklediğimizi ifade etmemizi istediler. Bugün sunum eşliğinde anlatacağım Malatya tarımı ile ilgili çok fazla rakamlara girmek istemiyorum. Ama bazı rakamları da vermenin gerekli olduğuna inanıyorum. Malatya da sulanabilen arazi %40 düzeyindedir bu Türkiye genelinin de üzerindedir. En önemli tarım ürünü elbette ki kayısıdır. Ancak kayısı dışında ürünlerde çok verimli bir şekilde Malatyada üretilebilmektedir. Büyük baş hayvancılıkta nesil %70 oranında ıslah edilmiştir. Bu oranı artırma çabalarımız devam etmektedir. Malatya da küpesiz büyükbaş hayvan kalmamıştır. Küçükbaşlarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Arı yetiştiriciliği için Arı Yetiştiricileri Birliği kurduk. Artık arı yetiştiricileri kendi problemlerini çözebiliyorlar. Bu arada balıkçılık için uygun alanlar tesbit ettik yakın zamanda özellikle Kale ilçesi balıkçılıktan çok yararlanacaktır.

Tarımda bir numaralı ürünümüz kayısı bunun yanında üzüm, elma, armut, ceviz ve kiraz üretimi de önümüzdeki zamanlarda giderek artacaktır. Tarım Bakanlığı ulusal Tarım Stratejisi Belgesi hazırladı. Bu çalışmalar hem AB uyumu için gerekli hem de tarım stratejimizin revize edilerek düzenlenmesi için. Sekiz başlıkta belirlenen strateji lafta değil her başlık için projeleri ile ortaya koyuldu. Malatya da Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sultançiftliğinın arka tarafında kurulacak. Gelecek için bu çalışmanın çok faydalı olacağına inanıyoruz. Bölgemizde birçok projeye destek verdiğimiz gibi il özel idaresinden aldığımız desteklerle yeni projelerde geliştiriyoruz. Kesme çiçekçilik, nar fidanı, cevizin geliştirilmesi projelerine devam ediyoruz. Özellikle Hekimhan cevizi çok iyi, bunun marka olması için çalışıyoruz. Malatya tarım sigortası kanunundan en çok yararlanan şehir olmuştur.

Malatyanın tarımında önemli yer sahibi olan kayısıda ki kükürt sorunu için çalışmalar yapıyoruz. Yakında kükürtlü kayısı AB ülkelerine ihraç edemeyeceğiz. Her sene 4500 çiftçimize bu konuda eğitim veriyoruz. Soğuk hava depoları eksiğimiz var. Gün kurusu ve organik kayısı üretimine ağırlık vermeli önemsemeliyiz. Tarım ile ilgili çok fazla destek kalemi var. Kaynakları büyük bir özenle kullanıyoruz. Malatya İl Kalkınma Ajansı kurulma aşamasında 2009 yılı itibari ile %50 destekli projeleri kabul edebileceğiz. AB destekli bu çalışma ile 28 Milyon Avroluk bir yatırımın geleceğini düşünüyoruz. diyerek yaptıkları çalışmaları ve yapacakları projeleri anlattı.

Toplantının ikinci sunumunu yapan Malatya Çevre ve Orman Şube Müdürü İsmail Hakkı ATABAY özel ağaçlandırma ile ilgili kanun hakkında bilgiler verdi. Orman alanları için Çevre Orman İl müdürlüğüne, hazine arazileri için valilik ya da kaymakamlığa, başvurmaları gerektiğini belirten ATAYBAY Özel Ağaçlandırma Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından orman sahası içindeki açıklıklarla bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki alanlarda orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasındaki bozulan dengeyi kurmak, çevre değerlerini geliştirmek amacı ile teşvik edilmektedir.

Orman arazileri gerekli şartların oluşması ile ücretsiz tahsis ediliyor. Bu arazilerde izin önceliği söz konusu, eğer bir köyde arazi alınacaksa öncelikle o köyün derneği ya da oradaki yerel halk hak sahibi oluyor. Çıkılan ilana başvuranlar arasında onlar öncelik hakkına sahip oluyorlar. Orman arazilerinde önceliğimiz doğanın korunması erozyon gibi unsurlardan korunmaktır. Biz bunun dışında köylümüzün de fayda sağlaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ağaçlandırma ile ilgili faizsiz kredi imkânları da mümkün. Özel ağaçlandırma sahaları ortaklar arasında ya da üçüncü şahıslara devir edilebilir. dedi

Toplantı sonunda söz alan MİAD Genel Sekreteri Ahmet Turan KOÇER MİAD Perşembe Buluşmaları toplantılarının dar grup toplantıları olduğunu belirterek bu toplantılarda konu ile ilgili olan üyelerin bilgilendirildiğini ifade etti. KOÇER Bugün çok yararlı olduğuna inandığım bir toplantı gerçekleştirdik. Konu ile ilgili olan işadamlarımız aramızda ben kendi şahsım adına çok önemli bilgiler aldığımı düşünüyorum. Devlet kurumlarımızın bu çalışmaları bizleri geleceğe yönelik olarak mutlu ediyor heyecanlandırıyor. Bu vesile ile toplantımıza gelip bilgi ve birikimlerini bizimle paylaşan ve sorularımızı yanıtlayan Tarım il müdürümüz ile Çevre ve Orman Şube Müdürümüze ve katılan iş adamlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz dedi..”