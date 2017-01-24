“İşi Sıkı Tutarsak Sonu Güzel Olur”

Evkur Yeni Malatyaspor’un tecrübeli defans oyuncunu Yiğitcan Erdoğan, “Ligde ikinci yarı, şampiyonluk hedefi olan bir takımız. Kazanmak önemli, kazandığımız için mutluyuz. Sezonun ilk yarısında yaptığımız gibi inşallah güzel bir seri yakalayıp, o şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

Erdoğan, Mersin İdmanyurdu karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını kaydederek, şunları söyledi: “Her şeyden önce çok şükür halimize. İkinci yarıda artık başladı. Sivasspor maçında takımın çok olumlu yönde bir futbolu vardı. Keza Boluspor maçı da öyleydi. Mersin İdmanyurdu maçı biraz daha zorluydu. Böyle maçlar tabi rakibin içerisinde bulunduğu sıkıntılar olsun, kadro yapısı olsun, yine tecrübeli ayakları olmasına rağmen rahat kazanılacak diye bir beklenti vardı. Ama futbol öyle değil, sahada mücadele eden, karşımızda 11 tane saygı duymamız gereken meslektaşımız, çokta iyi mücadele ettiler. Maçın başında bir gol bulduk. Tabi iki ve üçüncü golü bulabilsek, rakibin direnci düşecekti. Bizim için daha rahat bir maç olabilirdi. Biz golü bulamadıkça rakibinde direnci, isteği arttı. Sahamızın durumuyla alakalı çok bir şey söylemek istemiyorum, onu hepiniz görüyorsunuz. Durumun farkındasınız.”

Takıdaki rekabetin başarıyı getireceğini dile getiren Erdoğan, “Rekabet her zaman başarıyı getirecektir. Sezer’de Murat’ta kaliteli arkadaşlarımız. Tabi bunlar yönetimin, teknik heyetin kadro planlamasıyla alakalı konular. Biz burada arkadaşlarımızla kardeşiz, birbirimize rakip değiliz. Bizim rakibimiz hafta sonu oynayacağımız rakipler. Amacımız, hedefimiz belli. Bu hedef yolunda kenetlenip, ‘sen, ben, o’ demeden sahaya kim çıkıyorsa ona hem duamızla hem de sırtını sıvazlayarak, hazır bir şekilde sahaya çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

Erdoğan, işi sıkı tutup, hedefe ulaşmak istediklerini belirterek, “Aşağıdaki takımlara da bakıyoruz. 27, 28 puanı olan, maçı eksik olan takımlar var. Rekabetin yüksek olması iyi olur. Birkaç tane takım arayı açarsa, bırakan rahat takımların maçlarının zorluk seviyeleri değişebilir. Herkesin işi sıkı tutması önemli. Herkes işi sıkı tutsun, bizde işi sıkı tutalım, inşallah sonu güzel biter” dedi.

Samsunspor maçından 3 puanla ayrılıp, emin adımlarla hedefe ulaşmak istediklerini kaydeden Erdoğan, “Samsunspor maçı da her maç gibi zorlu bir maç olacak. Ancak bizim iyi yaptığımız şeyler var. Bu iyi yaptığımız şeyleri zaman zaman yapamadığımızda sıkıntı yaşıyoruz. Bu hafta bir bütün halinde hocanın da özellikle istediği bir bütün halinde, birlikte dar alanda oynayarak, sıkışarak, birbirinden kopuk oynadık açıkçası. Bu maçında seyri, şartlarıyla daha çok mental şartlarıyla alakalıydı. Biz iyi yaptıklarımızı yapalım, ondan sonra çok sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. İnşallah gidip Samsun’dan hem kendimizi hem Malatya’yı güzel temsil edip, güzel bir sonuçla ayrılırız” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi