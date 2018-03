“IŞİD İnsanlık Suçu İşliyor”

İnsan Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Servet Akbudak, “IŞİD terör örgütü insanlığa karşı suç işliyor” dedi.

Akbudak, dernek binasında yaptığı açıklamada, IŞİD’in katliam yaptığını iddia ederek, “IŞİD, Musul’da ele geçirdiği silahları Suriye sınır kapılarından geçirerek başta Rojava Kürtleri olmak bütün inanç ve azınlıklara karşı acımasızca kullanarak katliamlar gerçekleştirmektedir. IŞİD Irak, Suriye Rojava’nın Kobani Kantonun da 2 Temmuzdan bu yana Kobani’nin batısındaki yerleşim yerlerine saldırarak katliam gerçekleştirmektedir. IŞİD, kimyasal silah başta olmak üzere Irak’ta ele geçirdiği her türlü silahı Kobani çevresindeki saldırılarda kullanarak insanlık suçu işlemektedir. Kobani çevresinde 12 yaşlarında 133 0rtaokul öğrencisi IŞİD tarafından kaçırılarak rehin tutulmakta aileler, yaşamları tehdit edilen çocuklarını endişeyle beklemektedir. Şu ana kadar IŞİD saldırıları sonucunda kadın çocuk başta olmak üzere bir çok insan yaşamını kaybederken, IŞİD’i cesaretlendiren ülkeler, işlenen bu insanlık suçu karşısında suskunluklarını sürdürmeye devam etmektedirler. Bütün Müslümanlar için mübarek sayılması gereken Ramazan ayı içerisinde işlenen bu cinayetler en fazla İslam inancını ve onun insanlık nezdindeki algısını yerle bir etmektedir. Binlerce insanın katledilmesi, yüz binlerce insanın yerini yurdunu terk etmesi, Ortadoğu’da uzun yıllar sürecek bir din, mezhep çatışmasıyla birlikte yeni bir şiddet dalgasına yol açacaktır. Biz İHD Malatya şubesi olarak, Bölgemiz ve Ülkemiz başta olmak üzere bütün dünyada bir an önce barış, huzur ve güvenin sağlanması, akan kanın durdurulması halkların barış, özgürlük ve adalet içerisinde yaşaması için başta IŞİD’i cesaretlendiren ülkelerin bir an önce bu işbirliğinden vazgeçmek üzere herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.