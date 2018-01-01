İsim Çok, Anlaşma Yok

Süper Lig’de ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek için kolları sıvayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, listelerinde bulunan isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Sarı kırmızılılarda birçok isim gündeme gelirken, şuana kadar hiçbir futbolcuyla anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Teknik direktör Erol Bulut’un sunduğu rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim, transfer çalışmalarında ser verip sır vermiyor.

Sarı kırmızılı kulüp ile bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Birleşik Arap Emirlikleri’nde Al Ahli’nin forvet oyuncusu Musa Sow’un, Beşiktaş’ın ileri uç oyuncusu Mustafa Pektemek’in yanı sıra Başakşehir’den Mehmet Batdal, Galatasaray’dan Sinan Gümüş’ün, Kardemir Karabükspor’dan Ceyhun Gülselam ve Boluspor’dan Umut Meraş’ın isimleri geçiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un ayrıca Bayer Leverkusenli Admir Mehmedi ile Braga’nın formasını giyen 24 yaşındaki Mısırlı santrafor Ahmed Hassan ile ilgilendiği iddia ediliyor.

Yeni Malatya Gazetesi