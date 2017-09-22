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Malatya Haber -

İnönü Üniversitesispor Olarak Devam

İnönü Üniversitesispor Olarak Devam
  • 23.09.2017
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Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekiplerinden İnönü Üniversitespor’da isim kargaşası çözüme kavuştu.

Geçtiğimiz sezon Bal Ligi’nde mücadele eden İnönü Üniversitesispor, Malatya Gücü’ne devredilmişti. Kulübün yeni sezonda Malatyagücü Futbol Kulübü olarak mücadele edeceği bildirilmiş ve logoda değişiklik yapılmıştı. Ancak Malatyagücü Futbol Kulübü isminin  TFF tarafından henüz kabul edilmemesinden dolayı kulüp bu sezon BAL Ligi 2. Grup’ta İnönü Üniversitesispor ismiyle mücadele edecek.

Sezona başlamaya kısa bir süre kala yaşadığı krizlerle gündemi bir hayli meşgul eden İnönü Üniversitesispor’da isimle ilgili olarak yönetim şu açıklamada bulundu:

“Malatyagücü Futbol Kulübü ismi değişimi kavuşmadığından bu sezon İnönü Üniversitesispor olarak devam edeceğiz. Spor kamuoyuna duyurulur. Malatya Gücü Futbol Kulübü (İnönü Üniversitesispor) yönetim kurulu.”

İLK MAÇ DEPLASMANDA

İnönü Üniversitesispor, ligin ilk haftasında 24 Eylül Pazar günü 15.00’de deplasmanda Gaziantep ekibi Şehit Kamil Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Şehit Kamil İlçe Stadı’nda oynanacak olan karşılaşmayı Ali Alkan, Bendegül Ercan, Tugay Benek hakem üçlüsü yönetecek.

Yeni Malatya Gazetesi

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