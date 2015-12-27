‘İşimiz Çok Zor..’

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takımlarından Malatyasporda, Bursa Nilüferspora mağlup olmanın üzüntüsü yaşanıyor.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Malatyaspor Kulüp Başkanı Mustafa Korkmaz, futbolcuların kapasitelerinin üzerinde mücadele ettiklerini ancak şansız goller yediklerini söyledi. Korkmaz, Bursa Nilüferspor karşısında takımın iyi mücadele ettiğini belirterek, Galip gelebilirdik. Maçın hakkı aslında beraberlikti ama yenildik. Neticede bu futbol ve skora bakıyor dedi.

Bütün çabalarını ikinci yarı için olduğunu kaydeden Korkmaz, İlk yarıyı 8 puan ile tamamladık. Şuanda bütün çabamız ikinci yarı için. Geçtiğimiz hafta takımın başına Mustafa Mete Ertem hocamızı getirmiştik. Hocamız, ikinci yarı bu takıma takviye yapamasak bile takımı ligde tutabilecek kapasitedeydi. Hocamız birçok ikinci lig kulübünün teklifine rağmen Malatyaspora gelmişti. Ben şunu üzülerek ifade etmek istiyorumki, maalesef hocamız Malatyadan gönderildi. Biz hocamızla gece görüşüyoruz hiçbir şey yok. Fakat bir duyduk ki, sabah saatlerinde hocamız Malatyadan ayrılmış. Etik olmayan ziyaretler hocamıza yapılmış. Biz sadece Malatyaspor ile mücadele etmiyoruz, Malatyasporu öldürmek ve kapatmak isteyenlerle de mücadele ediyoruz. Onun için işimiz çok zor. Allah yardımcımız olsun görüşünü savundu.

Bursa Nilüferspor Kulüp Başkanı Nevzat Tuna ise, sahadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, İstediğimiz oyunu oynayamadık. Ama galip geldiğimiz için mutluyuz. İkinci yarı için takıma takviye yapmak zorundayız şeklinde konuştu.

Malatyasporun durumunun kendilerini de üzdüğünü ifade eden Tuna, Malatyaspor birkaç takviye ile üst sıralara oynayabilecek bir ekip. Genç bir takım. Bu atmosfer ve stadı görünce tabi insanın içi burkuluyor. İnşallah Malatyaspor ikinci yarı düzelir dedi.