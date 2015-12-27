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Malatya Haber -

“İşinizi Büyütmek İçin Kredi Alın”

“İşinizi Büyütmek İçin Kredi Alın”
  • 27.12.2015
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Darende Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Mali Genel Kurulu yapıldı. 

Esnaf Kefalet Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda konuşan ESKKK Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, esnaflara kredi kullanımı konusunda tavsiyelerde bulundu. 

Bayram, esnafların kullandığı kredinin yüzde 35’ini devlet hazinesinden karşılandığını, ilçeye Halkbank şubesinin açılmasının kredi kullanımına kolaylık ve artış getirdiğini belirterek, ”Oğlunuzu kızınızı evlendirmek için değil, işinizi büyütmek için kredi kullanın. Amacında kullanın, zamanında ödeyin. Ödeyeceğiniz kadar kredi alın. Zamanında öderseniz temerrüt faizinden etkilenmezseniz, işinizi büyütür daha fazla gelişme kaydedersiniz” dedi. 

Genel kurula az sayıda katılımcının gelmesini de eleştiren Bayram, esnafları haklarını savunan, imkanlarından yararlandıkları kurumun yılda bir defa düzenlediği etkinliğe ilgi göstermemesine anlam veremediğini söyledi. 

Darende ESKKK Başkanı Seydi Güşen de 300 ortağı bulunan kooperatifin geçtiğimiz yıl 128 bin lira gelirinin, 99 bin lira da giderinin olduğunu belirtti. 

Genel kurula Darende Belediye Başkan Vekili Mehmet Karcı, Malatya Halkbank Merkez Şube Müdürü Tuncay Baytaş, Halkbank Darende Şube Müdürü Bülent İlikçi ile esnaf katıldı. 

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