İşitme Engelli Sporcuların Başarısı

Malatya‘da Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencileri, İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’nda 15 altın madalya kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Samsun’da 2-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Bay/Bayan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası’na, Malatya-Battalgazi Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu, atletizm, basketbol ve masa tenisi branşlarında katıldı.

Akşemseddin İşitme Engelliler Ortaokulu, takım halinde erkekler atletizmde Türkiye şampiyonu, kızlar atletizmde Türkiye üçüncüsü, erkekler basketbolda Türkiye ikincisi, kız ve erkekler masa tenisinde ise Türkiye dördüncüsü oldu ve toplamda 15 altın, 18 gümüş ve 22 bronz madalya alarak büyük bir başarı elde etti.

Akşemseddin Ortaokul Müdürü Fuat Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı öğrencilerini tebrik etti.

Öğrencilerin madalyalarını aldıklarında büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadığını aktaran Baltacı, “Başta beden eğitim öğretmeni Ali Keklikçi ve emeği geçen tüm personeli tebrik ederim. Özel eğitim de spor ve kültürel faaliyetler çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sağlıyor. Okulumuzun spor alanda başarıların daha da artması için gayret edeceğiz.” dedi.

AA