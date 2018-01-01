İskele Alanları Genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların daha kaliteli hizmet alması ve feribotların iskeleye daha güvenli bir şekilde yanaşmalarını sağlamak amacıyla Battalgazi Atabey iskelesi ile Baskil Şehit Fethi Sekin feribot iskele alanlarının yanaşma yerleri yeniden düzenleniyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Battalgazi Atabey iskelesi ile Baskil Şehit Fethi Sekin Feribot iskele alanı arasında araç ve yolcu taşımacılığı yapan feribotların yanaşma yerlerinde çökmelerin olması, su seviyesinde değişimlerin yaşanması nedeniyle feribot yanaşma yerlerinde araç indirme ve bindirmelerinde zorluklar yaşandığı belirtildi.

Bu nedenle 2016 yılı içerisinde iskele alanlarının yenilenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapılarak izinlerin alındığı ve iskele alanları için yeni proje hazırlandığı kaydedildi.

Buna göre iskele projesinde mevcut alanının onarımına ek olarak 240 metre yeni iskele inşası ve Karakaya Barajı Gölü üzerindeki tüm gemi ve teknelerin bakım ve onarımı için 200 metrelik raylı sistem üzerine bir çekek alanı inşa edileceği belirtildi.

Ayrıca Baskil Şehit Fethi Sekin iskelesinde ise mevcut alanın onarımına ek olarak da 80 metre yeni iskele inşa edileceği belirtildi.

Karakaya Baraj gölünün üzerinde 2’si özel, 2’si Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olmak üzere toplam 4 adet feribotun çalıştığı yıllık ortalama 100 binden fazla araç ve 450 binden fazla yolcu taşımacılığı yapıldığı kaydedildi.

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