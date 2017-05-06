İşkur Müdüründen Bilgi Aldı

Vali Mustafa Toprak, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Vahap Toman’dan Malatya’nın işgücü piyasası hakkında brifing aldı.

İl Müdürü Toman, İl Müdürlüğünün faaliyetleri, personel durumu ile hizmet binaları hakkında brifing verdikten sonra Malatya’nın işgücü piyasasında karşılaştığı sorunlar hakkında da bilgiler verdi.

Vali Toprak aldığı bilgiler doğrultusunda sorunun çözümü konusunda yapılması gerek çalışmalar hakkında İl Müdürü Toman’a gerekli talimatları verdi.

Vali Toprak, İl Müdürü ile görüşmesinin ardından birlikte Kurum’da içerisindeki birimleri ziyaret ederek görev yapan personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bu ziyareti esnasında iş başvurusu yapmak amacı ile kurumu gelen vatandaşlarla, işçi bulmak ve ‘İş Başı Eğitimi’ programı hakkında bilgi almak için gelen işadamları ile de burada görüşen Vali Toprak’a işadamları ‘İş Başı Eğitimi’ programının faydalarından bahsederek, kurum personelinin her türlü sorularını yanıtladığını, detaylı bilgiler vererek kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade ettiler.

İşveren bu program sayesinde üç aylığına eleman alacaklarını ve şartlar doğrultusunda hem işi öğreteceklerini hem de uzun yıllar bu elemanlarla çalışacaklarını belirtirken çalışanların sigortası konusunda devletinde kendilerine katkı sağladığını ifade etti.

Burada İl Müdürü Toman, Toplum Yararına Çalışma Projesi hakkında da bilgiler vererek, İŞKUR’un işsizlikle mücadele için çeşitli projeler geliştirdiğini, iş arayan kişiler için geçici de olsa çözüm sağlayacak projeler oluşturduğunu bu projeler ile iş imkânlarının kısıtlı olduğu, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde, işi olmayan vatandaşların kısa süreli istihdamını sağladıklarını, işi olmayan kişilerin belirli süreli de olsa, çalışma alışkanlık ve disiplinlerini kaybetmemeleri için projenin özellikle Doğu illerinde yürütülmekte olduğunu ifade etti.

Vali Toprak’ta bu tür projelerin önemine değinerek bunların titizlikle takip edilmesini ve iş arayan vatandaşların bu tür projeler aracılığı ile kısa süreli de uzun süreli iş sağlanana kadar iş imkânına kavuşturulmasını istedi.

Ziyaretini tamamlayan Vali Toprak, İl Müdürü Toman nezdinde kurum çalışanlarına başarılar dileyerek İŞKUR İl Müdürlüğü’nden ayrılırken bina girişinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla da görüşmelerde bulundu.

Bülten