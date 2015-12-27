Malatya İl Müftülüğü, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle İslami Eserler Sergisi açtı.



Malatya Park Alışveriş Merkezi fuaye alanındaki serginin açılışına, Malatya Valisi Ulvi Saran ile İl Müftüsü Yusuf Gül katıldı.



Saran, burada yaptığı konuşmada, yılda bir hafta doğumunu kutladığımız ancak her zaman hafızalarda olan Peygamber Efendimiz’in düsturlarının önemine işaret etti. Kutsal emanetlerin daha iyi korunması ve iyi anlaşılmasını temenni ettiğini dile getiren Saran, Malatya Park Alışveriş Merkezi yönetiminin bu ve benzeri pek çok sergiye ev sahipliği yapmasını tebrik etti.



Müftü Gül de, Hazreti Muhammed’in doğum yıl dönümünün dünyanın dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirtti.



Türkiye’de de 1989 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kararıyla 14-20 Nisan tarihleri arasının Kutlu Doğum Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Gül, kendilerinin de bu çerçevede kutsal emanetlerin fotoğraflarının bulunduğu sergiyi Malatya’da açtıklarını ifade etti.



Kurdele kesiminin ardından Saran ile Gül ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.



Asay-ı Nebevi, Peygamberlerin kabirlerinin örtüleri, Kabe’nin oluğu gibi kutsal emanetlerin fotoğraflarının bulunduğu sergi, 20 Nisan Cuma gününe kadar gezilebilecek.

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