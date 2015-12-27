‘İşler Durgun, Esnaf Tedirgin’

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Evren, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında Malatya’da piyasaların çok durgun olduğu, esnafın tedirgin olduğunu ve bu durumdan kayısının dondan zarar görmesinin de çok etkili olduğunu ifade ederek, Temmuz 2014 tarihine kadar Malatya’da 14.5 milyon TL tutarında esnaf kredi kullandırdıklarını söyledi.

Evren, “Torba Yasasında esnaf ve sanatkarlarımızın emekli olduktan sonra işini devam ettirmesinden dolayı yapılan yüzde 15 kesintinin kaldırılmasını istiyoruz, ancak bunun kaldırılmasını istemiyorlar. Bunu tekrar talep ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın büyük bir bölümü emekli olduktan sonra işini devam ettiriyor ve ekonomiye katkı sunuyor. Biz, emekli olduktan sonra işini devam ettiren esnaf ve sanatkarlarımızın yanında sigortalı eleman çalıştırdığı zaman bu kesintinin kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Milletvekili Şahin ise, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bulunmuş olduğum süre içerisinde başta bakanımız olmak üzere bu konuyu çok görüştük ve konuştuk. Emekli olduktan sonra üretime katkı sağlayan, bu konuda hayatını kazanmaya çalışan emekli olan insanlarımız için yüzde 15 kesinti büyük bir sorun. Bunu değişik platformlarda dile getirdik. Bir ara bakanımız da açıklamıştı, emekli olup da çalışanların bir veya iki kişiyi istihdam etmeleri halinde bundan vaz geçilebileceğini söylemişti. Bakanımızdan ümitliydik bu konuda. Ama daha sonra ne olduysa vaz geçildi. Kesinlikle kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Eğer kişi emekli olduktan sonra mevcudu tüketmekten ziyade halen ülke ekonomisine, aile ekonomisine katma değer sağlamak için ufak tefek bir takım işletmeleri çalıştırırken emeklilikteki yüzde 15 kesintinin ben şahsen uygun olmadığını düşünüyorum” dedi.

Şahin, “Fındık uygulamasında olduğu gibi kayısı üreticisine de alan bazlı bir destek verilirse kayısı üreticisi bir can suyu elde edebilecektir. Bu konudaki çalışmalarımız ve girişimlerimiz sürüyor” diye konuştu.

Bu arada, ziyaretin anısına Evren tarafından Şahin’e üzerinde Kanuni Sultan Süleyman’ın “’Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi; Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” sözünün yer aldığı tabloyu hediye etti.