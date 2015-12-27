İşletmelerde İnceleme

Malatya’daki tarım ve hayvancılık işletmelerine denetim gerçekleştirildi.

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Kadak, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, diğer yetkili ve ilgililer, hayvancılığın sorunların tespit etmek ve üreticilerle görüşmek üzere, 8 ekiple 70 süt ve et üretimi yapan işletmeler gezilerek çeşitli incelemelerde bulundu.

Özellikle Ziraat Bankası tarafından verilen sıfır faizli kredilerle kurulan işletmeleri gezen Ramazan Kadak ve beraberindekiler, üreticilerin sorunlarını da dinledi.

Üreticiler ise, Ziraat Bankası tarafından verilen sıfır faizli krediden memnun olduklarını dile getirip, bu gibi desteklerin hayvan üreticilerine sürdürülmesini talep ettiler.