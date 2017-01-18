İsmail Tekin’den İlginç İddialar!.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü İsmail Tekin, 62 Pertek Spor maçıyla ilgili “Rakipler hiç olmazsa deplasmanda iki puan bırakacağımızı bekliyorlardı. Çünkü takviyeler gönderilmişti. Bir takım çalışmalar yapmışlardı. Sonucunda biz oradan kazasız belasız 3 puanla ayrıldık” açıklamasında bulundu.

İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Tunceli ekibi 62 Pertek Spor’u 5-4 yenen Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Pazar günü sahasında Gaziantep ekibi Şehit Kamil Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşiltepe 3 nolu sahada, teknik direktör İsmail Tekin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, ailesinin oturma iznini halletmek için Fransa’ya giden forvet oyuncusu Loris Meye katılmadı. Meye’nin yarın takıma katılacağı kaydedildi.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasının ardından yapılan istasyon çalışmasıyla tamamlandı.

“FARKLI BİR SAHADA OYNADIK”

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü İsmail Tekin, antrenman öncesi gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Tekin, 62 Pertek Spor deplasmanında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “İkinci yarının ilk maçıydı. Deplasmanda kapalı kutu olan bir takıma karşı oynadık. Deplasmana gitmeden öncesinden öğrenmiş olduğumuz bir olayla karşılaştık. Sahanın aşırı şekilde uzun, eninin ise dar olduğunu gördük. Dikdörtgen gibi bir sahada oynadık. Sahayı daraltarak çalışmalar yapmıştık ama oraya gidince daha farklı bir saha gördük” dedi.

“HAKLI BİR GALİBİYET ALDIK”

Oyunun hemen başında 2-0’lık üstünlüğü sağladıklarını anımsatan tecrübeli teknik adam, maçla ilgili şunları söyledi: “2-0 öne geçerek bir avantaj sağladık. Sonucunda 3-1’le soyunma odasına gittik ama ilk yediğimiz gol kornerden çok basit bir goldü. Bizim takımın öyle bir gol yemesi mümkün değildi. Futbolcularımızda bunu kabul ettiler. Kalecimizde kabul etti. İlk yarı 3-1 tamamlandıktan sonra ikinci yarıya çıkarken bir rehavet vardı. Rakipte bizim tempomuza göre düşük bir tempo sergiliyordu. Üstelik ikinci yarıya baktığımız zaman sadece defanstan gelen topları oyun şekli varyasyon, hazırlık kullanmadan ceza sahasının içerisine boşaltıyorlardı. Orada bir bocalama yaşadık. Uzun atıyorlar biz çıkarıyoruz. Top biraz onları sevdi. Sonucunda 3-3 oldu, sonrasında 4-3 öne geçtik. 3-3’ten sonra bizim takımda bir kendine gelme durumu oldu. Şansız kendi kalemize bir gol attık ve durum 4-4’e geldi. Sonucunda kalan 6 dakikada çok büyük bir tempomuz vardı, rakip yerde yattı, hakemlerin kararları etkilemedi. 5’nci golü bulduk. Deplasmanda hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Bu bizim için çok önemliydi.”

“RAKİPLER İKİ PUAN BIRAKACAĞIMIZI BEKLİYORDU”

Tekin, rakiplerin 62 Pertek Spor deplasmanında puan kaybedeceklerini ön gördüklerini kaydederek, “Rakipler hiç olmazsa deplasmanda iki puan bırakacağımızı bekliyorlardı. Çünkü takviyeler gönderilmişti. Bir takım çalışmalar yapmışlardı. Sonucunda biz oradan kazasız belasız 3 puanla ayrıldık. Farklı bir sonuç oldu 5-4 gibi ama deplasmanda 5 gol attık. Son 5 haftadır hiç gol yememiştik, 4 gol birden yedik” dedi.

Tecrübeli teknik adam, Şehit Kamil Belediyespor maçının hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, “Biz sadece Şehit Kamil Belediyespor ile oynayamayacağız, bunu biliyoruz. Fakat ilk yarıdaki ilk mağlubiyetimizi Şehit Kamil Belediyespor deplasmanında almıştık. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti ama olağanüstü bize iki gol atmışlardı. Şimdi o şekilde mücadele edeceğiz. Küçümsenecek bir takım değil. Mücadeleci, senelerdir bu ligde tecrübeye sahip, aynı futbolcularla oynayan bir rakip. Fakat ne olursa olsun bu maçı kazanmak için oynayacağız. Bütün maçlarımızı kazanmak için oynuyoruz. Pazar günü bu müsabakayı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi