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Malatya Haber -

İsmail Yılmaz Vefat Etti

İsmail Yılmaz Vefat Etti
  • 27.12.2015
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Eski gazeteci ve siyasetçilerden İsmail Yılmaz, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle, bir gün önce gittiği Mersin’de vefat etti.

Malatya’da; 1960’lı yıllarda Esnaf Kefalet Kooperatifi yöneticiliği, Şoförler Cemiyeti Başkanlığı gibi görevlerde bulunan, bir ara Beydağı Gazetesi’ni çıkaran, daha sonra 6 yerel gazetenin birleşmesiyle oluşan ve yayın yaşamı 1970’li yılların ortalarında biten Birlik Gazetesi’nin sahipliğini yapan, çeşitli partilerde siyasi faaliyetlerde bulunan Akçadağ-Çatyol’lu 82 yaşındaki Yılmaz’ın, yaklaşık 1 yıldır Akciğer kanseri nedeniyle tedavi görmekte olduğu bildirildi. Yılmaz’ın, Malatya’dan Mersin’e gittikten 1 gün sonra vefat ettiği, cenazesinin Malatya’ya getirildiği ve Salı günü Şehir Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği bildirildi.

İki eşinden 4’ü erkek 15 çocuk sahibi olan 60 torunlu Yılmaz’ın cenaze törenine; ailesi, yakınları, çeşitli partilerin il ve ilçe yöneticileri, milletvekili adayları, bazı daire müdürleri ile kalabalık bir topluluk katıldı.

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