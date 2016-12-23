İsmet İnönü 43. Ölüm Yıldönümünde Anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucularından, Mustafa Kemal Atatürk’ün yakın silah ve çalışma arkadaşı, 2. Cumhurbaşkanı, eski Başbakan ve Malatya eski milletvekillerinden, büyük asker ve devlet adamı hemşehrimiz İsmet İnönü, ölümünün 43’üncü yıldönümü dolayısıyla Malatya’da da anılacak.

RESMİ ANMA..

25 Aralık 1973’te kaybettiğimiz İsmet İnönü’nün ölüm yıldönümü dolayısıyla, İl Anma Komitesi tarafından düzenlenen anma programı şöyle:

“A- ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Tarih : 25 Aralık 2016 Saat : 10.00

Yer : İsmet İnönü Anıtı Önü ( Kapalı Çarşı Üstü )

1- Çelenklerin Sunulması

– Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Çelenkler Sunulacaktır.

– Siyasi Partiler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşları Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri. Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinin 2. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde çeldiklerini sunabileceklerdir.

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3- Anıta sunulan çelenkler 25 Aralık 2016 Pazar günü 17.OO’dan sonra ilgilileri tarafından usulüne uygun olarak kaldırılacaktır.

B- KONFERANS

Tarih : 25 Aralık 2016 Saat : 10.30

Yer : Battalgazi Belediyesi Toplantı Salonu

1- 2.0rdu Komutanlığı tarafından görevlendirilecek bir personel tarafından “İsmet İNÖNÜ’nün Askeri Kişiliği” konulu sunum yapılacaktır.

2- İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce belirlenecek bir öğrenci tarafından şiir okunacaktır.

3- İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından “2.Cumhurbaşkanımız İsmet İNÖNÜ” konulu sunum yapılacaktır.

C – 2. ORDU BÖLGE BANDO KOMUTANLIĞI KONSERİ

Tarih : 25 Aralık 2016

(Hava Koşulları Uygun Olduğu Takdirde Yapılacaktır)

Saat : 14.00

Yer : İsmet İnönü Anıtı önü ( Kapalı Çarşı Üstü)”

ÜNİVERSİTEDE KONFERANS..

İsmet İnönü’nün ölüm yıldönümü dolayısıyla, 26 Aralık Pazartesi günü adını taşıyan üniversitede bir konferans gerçekleştirilecek.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Salonu’nda saat 13.00’de başlayacak konferansta, Okutman Aykut Dönmez “Bir Diplomat Olarak İsmet İnönü” konulu bir konuşma yapacak.

Öte yandan, 24 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’de de CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından, Halk Eğitim Merkezi’nde İnönü’nün ölüm yıldönümü dolayısıyla bir anma programı yapılacağı bildirildi.

MESAJLAR..

Malatya Barosu Başkanı Enver Han, İnönü’nün ölüm yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“1.ve 2.İnönü Meydan Muharebelerinin Muzaffer Komutanı ,Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı ,Mustafa Kemal Atatürk’ün dava ve silah arkadaşı İsmet İnönü İstiklal Savaşının kazanılmasında, Cumhuriyet’in Kurulmasında, Türkiye’nin modern bir ülke olarak gelişip güçlenmesinde ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlemesinde büyük katkılar sağlamıştır.2.Cumhurbaşkanı ve Malatya Milletvekili İsmet İnönü’yü ebediyete intikalinin 43. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz.”

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi