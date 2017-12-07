İsrail Batı Şeria’ya Asker Yığmaya Başladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin yanı sıra birçok ülkenin büyükelçiliklerini Tel Aviv‘den Kudüs’e taşıyacağını iddia etti. Netanyahu, İsrail’in Kudüs’ü başkent olarak kabul etmek isteyen birçok ülke ile irtibatta olduğunu söyledi. Öte yandan Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail’e yeni bir intifada çağrısında bulundu. AFP haber ajansı ise İsrail ordusunun Batı Şeria’ya asker sevkiyatında bulunduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam ABD’nin İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıdığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’nin adımından sonra çok sayıda ülkenin de benzer adım atarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını iddia etti.

Hamas lideri İsmail Haniye ise İsrail’e karşı yeni bir intifada çağrısı geldi. Haniye’in açıklamasında, “Siyonist düşman karşısında yeni bir intifada başlatmak zorundayız” ifadesini kullandı.

BATI ŞERİA’YA ASKER SEVKİYATI

AFP haber ajansı, İsrail ordusunun Batı Şeria’ya asker sevkiyatı yaptığını duyurdu. İsrail ordusunda yapılan açıklamada, “Yapılan askeri durum analizine göre, Batı Şeria bölgesine çok sayıda tabur sevk edilmesi kararı alındı” ifadesi yer aldı.

TRUMP’ın KARARINA TEPKİ YAĞIYOR

Washington yönetiminin aldığı tek taraflı karara tepki yağıyor. Uluslararası toplum hemen devreye girdi. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler’den Trump’ın kararına karşı açıklamalar geldi.