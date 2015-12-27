“İsrail Mallarını Boykot Edin”

Saadet Partisi Malatya İl Teşkilat Başkanı Selda Kocaaslan, parti yöneticileri ve bir grup kadın partili ile birlikte Soykan Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasında, İsrail mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Partinin hanım kolları adına yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“1967’den beri ilk kez Mescidi Aksa’ya, üstelik postallarıyla giren işgalci İsrail’in bu saygısızlığı, bu zulmü asla kabul edilemez.

İsrail’in bu alçak tavrını lanetliyor, bu alçaklık karşısında gereken tepki ve kararlılığı ortaya koymayan uluslararası kamuoyunu kınıyoruz.

Bu son saldırı bir kez daha göstermiştir ki, İsrail konusunda söz biteli çok olmuştur. Yani Artık lafla peynir gemisi yürümüyor.

İsrail sözden değil güçten anlar. Tam tersine cılız açıklamalar, sözde kınamalar, bugünde Mescidi Aksa baskınında görüldüğü gibi İsrail’i daha fazla cesaretlendiriyor.

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa konusunda Filistinliler değil, bütün İslam dünyası imtihandan geçmektedir. İslam ülkelerinin yöneticileri, İsrail karşısında ortaya koydukları duyarsızlığın hesabını ne ümmet karşısında ne de tarih önünde veremeyeceklerdir.

Tarih boyunca İslam’ın bayraktarlığını yapmış bir milletin evladı olarak içimiz kan ağlamaktadır.

İslam coğrafyasındaki bitmek bilmeyen kan ve gözyaşının en önemli sebebi, Müslümanların maalesef ümmet bilincinde olmamalarıdır.

Ümmet olmak için;

Fikirde birlik.

Söylemde birlik.

Eylemde birlik lazımdır.

Şimdi, yaşanan bu zulüm karşısında ümmet olarak susmamalıyız.

Susarak zulme ortak olmamalıyız. Çünkü zulme rıza da zulümdür.

Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa sadece civar halkın değil, ümmetin ortak değerleridir.

Kâbe’de bizim, Mescid-i Nebevi’de bizim, Mescid-i Aksa’da bizimdir.

Kudüs Filistinlinin derdi ise en az onun kadar Biz Müslümanların da derdidir.

Ey bu Ümmetin evlatları, elbette bizim de yapacaklarımız var.

Öncelikle;

1-Tüm yazarçizerler bu konuyu sürekli işlemeli ve toplumda bir bilinç oluşturmalıyız.

2- Siyasiler olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda bu konuyu dile getirmeliyiz.

3- Her birimiz fert olarak İsrail mallarına ekonomik ambargo uygulamalıyız.

Çünkü Siyonizm sadece güçten anlar.

Bunun için tüm kardeşlerimizi İSRAİL MALLARINI BOYKOT etmeye çağırıyor.

Bu şanlı milletin evladı olarak yapacaklarımızın neticeyi belirleyeceğini ve Aynı gaye etrafında birleştiğimizde çözemeyeceğimiz sorunun olmayacağını herkes bilmelidir.

Ve yine Herkes bilmelidir ki;

Ne Kudüs’ten ne de Mescid-i Aksa’dan vazgeçmeyeceğiz.”