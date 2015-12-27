İsrail Osmanlı Eserini Yıkıyor

İsrail’in, Mescid-i Aksa’ya 50 metre mesafedeki ”Ağlama Duvarı” yanında başlattığı yıkım çalışmaları, Osmanlı eserlerine uzandı.

Yıkımı devam eden eserler arasında Osmanlı döneminden kalma tarihi kemer ve binalar da bulunuyor.

Yıkıma karşı çıkan El Aksa Vakfı yaptığı yazılı açıklamada, ”İşgal güçleri, ikinci gününde Mescid-i Aksa’nın 50 metre uzağındaki Burak duvarının kuzeyinde bulunan tarihi kemer ve binaları yıkmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

İsrail yönetiminin, yıkım yaptığı bölgeye sinagog, polis merkezi ve müze gibi yeni binalar inşa etmeyi planlandığı belirtiliyor.

Osmanlılar korumaya almıştı

Mescid-i Aksa içinde ve çevresinde ibadet etmeleri yasaklanan Yahudiler, tarihte ilk kez Kanuni Sultan Süleyman’ın çıkardığı izinle mülkiyeti El-Aksa Vakfı’nda kalmak şartıyla ”Ağlama Duvarı”na gelerek ibadet etmeye başladı.

Yahudilerin ibadet ettikleri ”Ağlama Duvarı”nın yenileme çalışmasını Kanuni döneminde Mimar Sinan yapmıştı.

Yahudilere, Kanuni Sultan Süleyman’dan önce sadece tarihi şehrin karşısındaki Zeytin Dağı’nda bulunan Yahudi mezarlıklarında dua etme izni veriliyordu.

İsrail, 1948 savaşında ”Ağlama Duvarı”nı tamamen işgal ederek çevresinde bulunan Selahaddin Eyyubi’nin kurduğu ve Faslı göçmenlerin yaşadığı Silvan mahallesini yıkıp, duvara açılan alanı kanunsuz bir şekilde genişletmişti.