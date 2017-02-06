İsrail’de Şampiyon Oldular

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularından Malatyalı Zehra Lara Tekbaş (fotoğrafta soldaki), İsrail’de katıldığı Grade 5 seviye ITF Gençler turnuvasında Avusturyalı partneri Arabella Koller ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyonluğu elde etti.

Tel Aviv kentindeki turnuvada 1 numaralı seri başı olarak ter döken Tekbaş/Koller çifti, set yitirmeden geldikleri finalde Carola Cavelli/Kristin Younes tandemini 6-7, 6-4, 10/5’le geçip ipi göğüsledi. 16 yaşındaki Tekbaş, gençler kariyerinin ikinci çiftler kupasını kazandı.

Malatyalı tenisçi Tekbaş, çok sevdiği tenis sporuna 5 yaşında başladı. 12 yılda büyük bir gelişim gösteren ve katıldığı turnuvalarda bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç raket, 4 turnuvada şampiyonluk yaşadı.

Milli formayla başarıdan başarıya koşan genç sporcu, 4 defa milli takımda ferdi şampiyonluklar yaşadı.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun Olimpiyat Projesi’nde yer alan Tekbaş, milli formayla yakaladığı başarıları ilerleyen dönemlerde de taçlandırmak istediğini kaydetti.

Genç raket, çok sevdiği tenis sporunda elde ettiği başarıların kendisini ileri seviyelere taşıdığını ifade ederek, “Milli takım formasıyla ülkemi uluslararası turnuvalarda hem tekler hem de çiftlerde en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum. Hocalarımın bana vermiş olduğu programları bire bir uygulayıp, çalışmalarıma harfiyen uyuyorum. Hedeflerime yavaş yavaş ulaşmaya başladım. Elde ettiğim dereceler, beni geleceğe en iyi şekilde hazırlıyor” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi