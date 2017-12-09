İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı

İsrail güçlerinin Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Gazze’nin kuzeyinde direniş gruplarına ait eğitim malzemelerinin olduğu ve silah deposu olarak kullanılan askeri bölgeye saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

ÇATIŞMALAR..

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme kararının ardından Filistin’in Batı Şeria, Kudüs ve Gazze kentlerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada yaralı sayısı 379’a yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etme kararının ardından Filistin’in Batı Şeria, Kudüs ve Gazze kentlerinde cuma namazının ardından İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısı da 379’a yükseldi.

Gazze, Kudüs, Batı Şeria- iha