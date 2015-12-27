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Malatya Haber -

İsrail’e Tepki Filistin’e Destek

İsrail’e Tepki Filistin’e Destek
  • 28.12.2015
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İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınları, Malatya’da düzenlenen eylemde protesto edildi. 

Merkez Soykan Parkı’nda düzenlenen ve Malatya Sivil Toplum Platformu tarafından organize edilen eylemde İsrail’e tepki ifade eden pankartların yanında, yine İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Eylemde yapılan ortak açıklamada, “Kudüs ve Mescid-i Aksa özgür olmadıkça, ümmet özgür olmayacaktır. Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü dünya üzerindeki başta siyonist, Yahudi olmak üzere, bütün zalim ve zorba düzenlerin inşallah sonu olacaktır. Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün kurtuluşu dünya Müslümanlarının kurtuluşu, mazlumların kurtuluşu, akan kan ve gözyaşının sonu olacaktır” denildi.

Eylemde “Hamas’a selam, direnişe devam”, “Katil İsrail, Filistin’den defol”, “Hepimiz Filistinliyiz” ifadelerinin yer aldığı dövizlerin de taşındığı eylem, yapılan toplu duanın ardından sona erdi.

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