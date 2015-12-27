“İşsiz İş Beğenmiyor!”

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya’nın en önemli sorunlarının başında işsizlik geldiğini, ancak işsiz insanların da iş beğenmediklerini belirtti.



Milletvekili Şahin, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İl Müdürü Vahap Toman’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman, “İstihdamı artırmak için büyük çaba gösteriyoruz. İşe yerleştirmeler konusunda en büyük sorunumuz kayıtlı işsizlerimizin çoğunun niteliksiz, vasıfsız olması özellikle UMEM Başta olmak üzere mesleki eğitim projeleri ile vasıfsız işsizlerimize bir meslek öğretip işe yerleştirmek istiyoruz” dedi.



Milletvekili Mustafa Şahin ise, Malatya’nın en önemli sorunlarının başında işsizlik geldiğini, ancak işsiz insanların iş beğenmedikleri olduğunu belirterek, “Malatya’nın sanayi şehri olması, yatırımların artırılması, insanlara her konuda yardımcı olduklarını Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaları takdirle izliyoruz” ifadelerini kaydetti.

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