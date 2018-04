“İstanbul Bize Uğurlu Geliyor”

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Murat Yıldırım, İstanbul’un kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek, her zamanki oyunlarını oynadıkları takdirde, Beşiktaş deplasmanından puan çıkartacaklarını söyledi.

Yıldırım, ligde şuanda iyi bir konumda olduklarını belirterek, “Biz yerimizi koruruz diye düşünüyorum. Bu sıralarda veya bir tık bir sütte olabiliriz. Bu sıralarda kalabiliriz diye düşünüyorum. Alttaki rakiplerimize baktığımızda bizi geçeceklerini düşünmüyorum. Yani konumda rahatladık diye düşünüyorum, yani onların fikstürüne bakarsak. Ama biz her zaman galibiyet için çıkacağız. Biz büyük bir camiayız, taraftarımızda maç kazanmamızı ister. Biz her maça, Beşiktaş’ta olsa, her hangi büyük takıma, Anadolu takımına, maçlara çıkıp kazanmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Beşiktaş deplasmanından puan çıkartacaklarına inandıklarını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

“Büyük takımlara karşı çoğu maçımızı içerde oynadık. O bizim için avantaj, çünkü bizim taraftarımız var, coşkulu bir Malatyaspor taraftarımız var. Onlar bizi destekleyince bizde yani ekstra motivasyonla sahaya çıkıyoruz ve galipte geldik. Beşiktaş’a da galip gelebilirdik, ama olmadı. Biz geçen sene Vodafone Park’ta 2’de 2 yaptık. (Geçen yıl Malatyaspor’un sahasının kapalı olması nedeniyle 2 maçını İstanbul’da oynamıştı) İnşallah 3’te 3 yaparız. Galip geliriz diye düşünüyorum, tabi çok zor bir maç olacak. Onlar şampiyonluğa oynayacak. Evet, stat uğurlu geliyor, onu söyledim. Ama onlarda şampiyonluğa oynuyor. Her zamanki oyunumuzu oynarsak 1 puanda çıkartabileceğimizi düşünüyorum.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi