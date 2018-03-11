Malatya- İstanbul Uçağında 2 Kaçak Yolcu!

Malatya- İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapacak olan uçağa biletsiz bindikleri belirlenen 2 yolcu polisçe gözaltına alındı.

Hürriyet’te yeralan habere göre, saat 21.50’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzere kalkacak olan AnadoluJet uçağında sayım yapan mürettebat, iki fazla yolcu saptadı ve durum pilot tarafından polise bildirildi. Uçağa gelen polis, yanlışlıkla uçağa bindiklerini öne süren 2 kişiyi gözaltına alırken, uçağın 183 yolcusu da indirildi ve bagajları yeniden arandı. Aramanın tamamlanmasından sonra uçak gecikmeli olarak İstanbul’a hareket etti.

Uçağın yolcularının büyük bölümünü, Evkur Yeni Malatyaspor- Fenerbahçe maçını izledikten sonra İstanbul’a dönmekte olan Fenerbahçe taraftarlarının oluşturduğu öğrenildi.

Bu arada, biletsiz yolcuların, uçağa binişten önce bilet ve kimlikle yapılan polis ve THY kontrollerini nasıl atlattıkları araştırılırken, olay Malatya Havalimanı’nda güvenlik zaafı olduğu iddialarını gündeme getirdi.

hurriyet.com.tr- malatyahaber.com- iha