İstanbul’da EYMS’nin Maçına Çağrı Afişleri

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor, Denizlispor maçını kazanıp, ligde çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor.

Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arayı Antalya’da mini bir kamp çalışmasıyla değerlendiren sarı kırmızılılar, ligin 20’nci haftasında İstanbul’da Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Ligin 19’ncu haftasında deplasmanda Samsunspor’a 3-0 yenilen ve 34 puanda kalan Malatya ekibi, hem bu mağlubiyeti unutturmak hem de ligde galibiyet serisi yakalamak için Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıyor.

Teknik direktör İrfan Buz, öğrencilerini Denizlispor maçına hem fizik hem de psikolojik olarak hazırlıyor. Antalya kampında futbolcularıyla yaptığı toplantında Denizlispor maçının kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, bu maça en iyi şekilde konsantre olmalarını istiyor.

Takımın yeni transferleriyle de yakından ilgilenen Buz, futbolcularını zorlu şampiyonluk yarışına en iyi şekilde hazırlıyor.

TARAFTARLARDAN ANLAMLI PANKART

Evkur Yeni Malatyaspor’da Antalya’daki kamp çalışmaları yoğun tempoda devam ederken, taraftarlar ise 11 Şubat Cumartesi günü İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena’da oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor.

‘Sen olmazsan bir eksiğiz’ sloganıyla bir çalışma başlatan taraftarlar, Vodafone Arena’yı doldurmak için çalışıyor.

Taraftarlar, İstanbul’da çeşitli noktalara ‘sen olmazsan bir eksiğiz’ pankartları astı. Pankartların üzerinde “Beşiktaş Vodafone Arena’da oynanacak maçlarımıza tüm Malatyalı hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadesi yer alıyor,

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi