İstanbul’da Kanlı Baskın, En Az 35 Ölü

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. İstanbul Valisi Vasip Şahin saldırıda en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını söyledi. Görgü tanıkları teröristlerin Arapça bağırdıklarını iddia ettiler. Saldırı anında içeride 700-800 kişi bulunuyordu. Bir görgü tanığı Noel baba kıyafetli 2 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiğini iddia etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısında biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş’ta saldırının yaşandığı gece kulübüne gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda da bulunan Şahin, “Gece 01.15 sıralarında bir eğlence merkezimizde bir terörist, uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, ardında da bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmiştir. Maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, sadece yılbaşını kutlamak üzere gelmiş masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. En az şu ana kadar 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir tanesi polis memuru. En az 40 yaralımız hastanede tedavi altındadır. Araştırmalar yapılıyor. Bundan sonra detaylı açıklamalar yapılacak” ifadelerini kullandı.

GÖRGÜ TANIĞININ ANLATTIKLARI..

Beşiktaş’ta saldırının yaşandığı gece kulübüne eğlenmek için gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı. Hastanede yaralanan eşini bekleyen Sinem Uyanık, “İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Polisi aradım ‘sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz’ dedi.”

Beşiktaş’ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı. Gece kulübünde eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başladığını söyleyen Sinem Uyanık hastane kapısında saldırıda yaralanan eşi Lütfü Uyanık (36) hakkında iyi haberi bekliyor.

Yaşanan dehşet anlarını anlatan Sinem Uyanık, “Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde. İnsanalar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım “sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz” dedi. Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanalar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi yere yatın teslim olun elinizi başınızın üzerine koyun dedi. Özel harekat polisi yavaşça yerden ilerleyin dedi. üst kata çıktık” şeklinde konuştu.

İstanbul, iha-