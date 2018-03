İstanbul’da Malatya Gecesi

Esenler Belediyesi, Anadolu kültürünü yaşatmaya yönelik başlattığı ‘ Anadolu’dan Esintiler’’ isimli proje kapsamında Malatyalılar Gecesi düzenledi.

Anadolu kültürünü yaşatmaya yönelik başlatılan ‘‘Anadolu’dan Esintiler’’ isimli proje kapsamında Hamsi Festivali, Kara Lahana Festivali, Mantı Festivali ve Çiğköfte Festivali’ni Esenler’e taşıyan Esenler Belediyesi, Malatyalılarla Kayısı Festivali’nden sonra şimdi de Malatya Gecesi düzenledi. Esenler Belediyesi, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Esenler Şubesi ve Motif Vakfı işbirliğinde Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen geceye Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksü, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Esenler Şube Başkanı Aziz Damar, Malatya Pütürge Çevre Köyleri Dernek Başkanı Mahmut Alaç ve çok sayıda Malatyalı katıldı. Motif Vakfı Halk Oyunları’nın gösterileriyle başlayan program, Malatya Kernek Müzik Topluluğu’nun yöresel şarkıları ile devam etti. Katılan vatandaşlara Malatya’nın yöresel lezzetleri de tanıtıldı. Girişte kuru kayısı ikramında bulunuldu. İkram edilen kayısıların içerisindeki not ile gecenin sonunda çekiliş düzenlendi. Çekişte numarası çıkan 20 kişiye Malatya Spor forması, 4 kişiye de biletler dahil Malatya Spor’un maç bileti verildi.

“ŞEHRİMİZİ BÜYÜTMEK İSTİYORSAK ÖNCE TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTECEĞİZ”

Hemşehrileri ile Malatyalılar gecesinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ‘‘Bizler her hafta bu salonda Anadolu’nun farklı yörelerini misafir ediyoruz. Türkiye’nin bütün kültürlerini bu salonda yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün Anadolu’dan Esintiler isimli proje kapsamında, Malatyalı kardeşlerimizi misafir ediyoruz. Bizim doğduğumuz her Malatya olsa dahi, hepimiz Esenlerli ve İstanbulluyuz. Yapılan konuşmalarda Malatya için çok övgü dolu sözler söylendi. Her her konuşmacı Malatya için bir şeyler yapmalıyız dedi. Eğer biz Şehrimizi büyütmek istiyorsak önce Türkiye’yi büyüteceğiz’’ dedi.

Malatya Spor’u son kazandığı galibiyetten dolayı tebrik eden MASTÖB Esenler Şube Başkanı Aziz Damar ise, “Bildiğiniz üzere Malatya Sporumuz dün oynadığı maçta 2-0 mağlup geldi. Ben bu galibiyetlerin devam edeceğine ve biz liderlikte kalmaya devam edeceğiz. Şubemize bağlı 52 adet derneğimiz bulunmaktadır. Bunların 36 tanesi Esenler bulunmaktadır” dedi.