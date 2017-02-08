İstanbul’da Yeni Taraftar Derneği

TFF 1.Lig’de iç saha maçlarını İstanbul’da oynama kararı alan Evkur Yeni Malatyaspor’u tribünde destekleyen taraftar derneklerine bir yenisi daha eklendi.

Bağcılar’da bir grup Malatyalı tarafından, ‘Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği’ adıyla dernekleşme başvurusu tamamlanan taraftar derneğinin önümüzdeki günlerde yapılacak açılışla aktif hale geleceği ifade edildi.

Başkanlığını Sinan Şire’nin yapacağı Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneğinin İstanbul ve çevre illerde oynanacak maçlarda Evkur Yeni Malatyaspor’u desteklemek için tribünde olacağı bildirildi.

Gençlik 44 Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sinan Şire yaptığı açıklamada, Yeni Malatyaspor’un olacağı her yerde bulunarak, takıma kayıtsız şartsız destek olmak amacıyla dernekleştiklerini söyledi.

“Derneğimizi hiç bir menfaat ve çıkar beklemeden kuruyoruz”

Malatya’nın ve Yeni Malatyaspor’un çok büyük olduğunu, bu büyük takıma ve kente de büyük bir taraftar derneğinin yakışacağını söyleyen Şire, “Derneğimizi hiç bir menfaat ve çıkar beklemeden kuruyoruz. Kendi imkanlarımızla kimseden tek kuruş yardım destek almadan bundan sonra Malatyaspor’u hiç bir karşılaşmada yalnız bırakmayacağız. Malatya ve Malatyaspor çok büyük, bu büyük takıma ve kente de büyük bir taraftar derneği yakışır. Takımın sonuna kadar destekçisi olacağız. Bu yolda bizimle beraber yürümek isteyen bütün İstanbul’da yaşayan Malatyalı hemşerilimizi yanımızda görmekten gurur duyarız” diye konuştu.

iha