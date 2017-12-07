İşte 1 Aylık Polis Operasyon ve Denetiminin Bilançosu

Emniyet Müdürlüğü, polis bölgesinde gerçekleştirilen terör, çete, asayiş ve narkotik operasyonları ile trafik denetimleri hakkında açıklama yaptı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile Yeşilyurt ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince yapılan operasyonlarda; 41 FETÖ şüphelisine işlem yapıldığı, suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 22 şüphelinin gözaltına alındığı, narkotik operasyonlarında 35 şüphelinin yakalandığı, asayiş denetimlerinde 39 bin 636 şahsın GBT sorgusunun yapıldığı, 92 silah ele geçirildiği, 37 bin 995 araç sürücüsünün denetlendiği ve bunlardan kurallara uymayanlara 2.1 milyon TL ceza kesildiği, 5 bin 913 sürücüye radar denetimiyle aşırı hız cezasının uygulandığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü’nün, Kasım ayında yapılan operasyon ve denetimlere ilişkin ayrıntıların yeraldığı açıklaması şöyle:

“İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadele kapsamında, Tem Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 01 KASIM ve 30 KASIM tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda;

TEM VE KOM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

-PKK-KCK terör örgütüne üye olma ve terör örgütü adına yağma suçundan kaydı bulunan 2 şahıs yapılan istihbari çalışmalar sonucunda yakalanarak adli mercilere sevk edilmiş, 1 şahıs tutuklanmış 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.

– FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; toplam (41 ) şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 4 şahıs tutuklanmış, 8 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 6 şahısa denetimli serbestlik tedbiri uygulanmış, 7 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, 3 şahsın işlemleri devam etmektedir, 13 şüpheli Firari olarak aranmaktadır.

-Ayrıca farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 15 şüpheli hakkında işlem yapılmış, işlem yapılan, 9 şüpheli soruşturma iline sevk edilmiş, 6 Şüpheli Firari olarak aranmaktadır.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara yönelik yapılan çalışmalarda;

-5607 Sayılı Kanun Kapsamında (Gümrük Kaçağı Sigara) suçundan 5 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 14287 paket halinde değişik markalarda gümrük kaçağı sigara, 5720 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron, 94 adet elektronik sigara, 39 lt. boğma rakı ele geçirilmiştir.

-Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 1 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

-Organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 22 şahıs gözaltına alınmış, 4 şahıs tutuklanmış, 9 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 7 şahıs şubemizden salıverilmiş, 2 şahıs firari olarak aranmaktadır. Operasyon sonucunda; 3 adet 9 mm çapında tabanca, 3 adet şarjör, 115 adet 9 mm çaplı mermi, 4 adet av tüfeği, 35 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir.

-5607 Sayılı Kanun Kapsamında ilaç ve emtia kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 292 adet Gümrük kaçağı cinsel içerikli hap, 94 adet Gümrük kaçağı elektronik sigara, 62 adet gümrük kaçağı elektronik sigara şarj kiti, 5 adet Gümrük kaçağı elektronik sigara aroması,15 adet Gümrük kaçağı cinsel içerikli geciktirici ıslak mendil, 4 kutu Gümrük kaçağı cinsel içerikli geciktirici damla ele geçirilmiş, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınmıştır.

NARKOTİK ŞUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE

İlimiz genelinde Uyuşturucu Madde ticareti yaptığı veya kullandığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda, meydana gelen toplam 26 olayda 35 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 10 şahıs tutuklanarak ilimiz E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.

Şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve üst aramalarında 20 kg. 867 gr. Eroin, 10 kg. 230 gr. Sentetik Kannabinoid, 340 gr. Kubar Esrar, 106 gr. Toz Esrar, 30 adet Ecstacy, 652 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ VE MERKEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZCE (BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT) YAPILAN ŞOK UYGULAMALAR VE YOL UYGULAMALARINDA

39636 Şahsın GBT’si yapılmış, aranan 213 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 38 Ruhsatsız tabanca, 11 Kuru Sıkı tabanca, 43 Av Tüfeği, 32 Adet Av Tüfeği Kartuşu, 458 Fişek, 425,15 gr. Uyuşturucu Madde, 479 Uyuşturucu Hap, 48 Kesici Alet, 24 adet 100 TL’lik sahte banknot, 4277 paket kaçak sigara ele geçirilmiş, 6 faili meçhul olay aydınlatılmıştır.

6348 araç sorgulanmış, 317 araç ve 72 araç sürücüsüne işlem yapılmış ve 78.771 TL İdari para cezası uygulanmıştır.

TRAFİK DENETLEME ve BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİMİZCE YAPILAN UYGULAMALARDA,

37995 Araç sürücüsü kontrol edilmiş toplam 2194 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 2.791.791.00 TL cezai işlem uygulanmış, 39 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 258 araç trafikten men edilmiştir. 16 Araç abartı egzoz nedeniyle trafikten men edilirken 6 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 26 araç sürücüsüne cam filmi kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır.

5913 Araç sürücüsüne aşırı hızlı araç kullanmaktan (radar )cezai işlem uygulanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com