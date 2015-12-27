İşte 325 Üye
Malatyaspor’un, geçtiğimiz hafta yapılması gerekiyorken çoğunluk sağlanamadığı için 23 Mayıs Cumartesi’ne ertelenen kongresinde oy kullanma hakkına sahip olanların sayısı 325 olarak belirlendi.
Bu üyelerin, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da Özel İdare Salonu’nda başlayacak olan kongrede oy kullanabilecekleri bildirildi.
ÜYE LİSTESİ
İşte o üye listesi:
1. A. Cengiz Korkmaz
2. A. İlhan Aksoğan
3. Abdulkadir Hangül
4. Abdullah Aksoğan
5. Abdullah Altuntaş
6. Abdulvahap Günay
7. Abdulvahap Pazarbaşı
8. Adil Şahin
9. Adil Tek
10. Adil Yılmaz
11. Adnan Aksoğan
12. Adnan Mengüverdi
13. Ahmet Cengiz
14. Ahmet Çalık
15. Ahmet Çetin
16. Ahmet Evren
17. Ahmet Genç
18. Ahmet Kayhan
19. Ahmet Kılıçaslan
20. Ahmet Koşar
21. Ahmet Neğiş
22. Ahmet Özbildirici
23. Ahmet Özer
24. Ahmet Sarıkaya
25. Ahmet Türkoğlu
26. Akan Aydemir
27. Ali Cengiz
28. Ali Evren
29. Ali Gül
30. Ali Helvacı
31. Ali Koçyiğit
32. Ali Osman Başkurt
33. Asil Kanbay
34. Aslan Ayaz
35. Atilla Kantarcı
36. Ayhan Akman
37. Aziz Avcı
38. Aziz Ekici
39. Bahadır İstek
40. Bahadır Yaşik
41. Barış Bingöl
42. Basri Durak
43. Bayram Kırıcı
44. Bekir Akgül
45. Bekir Yüksekdağ
46. Berkan Samanlıoğlu
47. Betül Kazan
48. Bilal Aydoğan
49. Bilal Uçar
50. Bilal Yüksekdağ
51. Burhan Polat
52. Cahit Özpınar
53. Cebrail Mungan
54. Celal Berktaş
55. Celal Ekici
56. Celal Karadağ
57. Cemal Akın
58. Cemal Aytan
59. Cemal Erkoç
60. Cemal Okyay
61. Cemal Özbay
62. Cengiz Günaydın
63. Cengiz Polatdemir
64. Cevaz Koca
65. Ceyhun Gencer
66. Cumali Sayın
67. Çetin Keklik
68. Derviş Özbey
69. Ekrem Dernek
70. Emrah Duman
71. Enes Söylemez
72. Ercan Türkmenoğlu
73. Eren Türkmen
74. Erhan Kayla
75. Erhan Kara
76. Erol Elbil
77. Esat Adıyaman
78. Fahrettin Eserdi
79. Fahrettin Kayhan
80. Fahri Kara
81. Faruk Önalan
82. Faruk Ilıcak
83. Faysal Dağıstanlı
84. Fehmi Gönültaş
85. Fehmi Şahin
86. Ferhun Karadağ
87. Ferit Akman
88. Fevzi Özdemir
89. Feyyaz Bursalı
90. Feyzullah Koca
91. Fikret Karaduman
92. Fuat Erçişli
93. Gürsel Salik
94. H. Bayram Bilce
95. H. Hüseyin Akyüz
96. H. Hüseyin Şener
97. Hacı Bayram Çavdar
98. Hakan Aydoğdu
99. Hakan Kodaman
100. Hakan Türkay
101. Hakan Sabır
102. Halil Karakaya
103. Halil Üstündağ
104. Haluk Kodaman
105. Hanifi Bayram
106. Hasan Erkoç
107. Hasan Kartal
108. Hasan Kulcu
109. Hasan Öner
110. Haşim Karadağ
111. Hayrettin Özcan
112. Hikmet Tanrıverdi
113. Hüseyin Fidan
114. Hüseyin Kilik
115. Hüseyin Kuyulu
116. Hüseyin Timur
117. İ. Hakan Tahtalı
118. İ. Hakkı Atabey
119. İ. Tayfun Barut
120. İbrahim Balarısı
121. İbrahim Cücemen
122. İbrahim Halil Kılıç
123. İbrahim Kaya
124. İbrahim Nart
125. İhsan Koca
126. İhsan Ulak
127. İlhan Deniz
128. İlhan Geçit
129. İlhan Kavuk
130. İlyas Karahan
131. İrfan Karataş
132. İrfan Özaslan
133. İsa Akgül
134. İsmail Evren
135. İsmail Tekin
136. İsmet Eroğlu
137. İsmet Kavuk
138. İzzet Ünsalan
139. Kadir Koç
140. Kadir Şire
141. Kadir Toraman
142. Kağan Kodaman
143. Kasım Tibaç
144. Kemal Deniz
145. Kenan Aydoğan
146. Kenan Aydoğdu
147. Kenan Işık
148. Kenan Kalı
149. Kenan Kulcu
150. Kenan Peker
151. M. Ali Cici
152. M. Bahri Özbay
153. M. Emin Kıran
154. M. Emin Özer
155. M. Şerif Yıldız
156. M. Tahir Kalaycıoğlu
157. M. Sırrı Günaydın
158. M. Yaşar Çerçi
159. Macit İstek
160. Mahmut Cücemen
161. Mahmut Erdoğan
162. Mahmut Karataş
163. Mahmut Orhan
164. Mahmut Özcan
165. Mehmet Albostan
166. Mehmet Ali Özsüzer
167. Mehmet Atabay
168. Mehmet Avcı
169. Mehmet Aydın
170. Mehmet Aytan
171. Mehmet Celal Fendoğdu
172. Mehmet Çavdar
173. Mehmet Çolak
174. Mehmet Dağıstanlı
175. Mehmet Diltemiz
176. Mehmet Duman
177. Mehmet Erkut
178. Mehmet Eyüp İzciler
179. Mehmet Görgeç
180. Mehmet Gündüz
181. Mehmet Haneifi Selimoğlu
182. Mehmet Karaca
183. Mehmet Karadağ
184. Mehmet Kavuk
185. Mehmet Kodaman
186. Mehmet Levent Kılıçaslan
187. Mehmet Nart
188. Mehmet Orhan
189. Mehmet Perçin
190. Mehmet Sabır
191. Mehmet Tanrıverdi
192. Mehmet Yıldırım
193. Mehmet Zeki Akıncı
194. Mesut Kurnaz
195. Metehan Berktaş
196. Metin Alanyüz
197. Mevlüt Aslanoğlu
198. Muammer Özpolat
199. Muammer Şahin
200. Muhammed Serdar Güllü
201. Muhammet Kılınç
202. Muhittin Şeftalicioğlu
203. Murat Cengiz
204. Murat Gümüş
205. Murat Karakuş
206. Murat Özhüsrev
207. Murat Ünlü
208. Mustafa Adıyaman
209. Mustafa Akdemir
210. Mustafa Bahadır Alataş
211. Mustafa Başdemir
212. Mustafa Bozkuş
213. Mustafa Demir
214. Mustafa Fidan
215. Mustafa Fidan
216. Mustafa Karaman
217. Mustafa Kömürel
218. Mustafa Nalcı
219. Mustafa Paşahan
220. Mustafa Türkoğlu
221. Muzaffer Özkan
222. Mücahit Fındıklı
223. Müslüm Boztaş
224. Nadir Alataş
225. Nadir Günata
226. Nasri Erzen
227. Nazmi Doğan
228. Necati Nergiz
229. Necdet Ayaydın
230. Necdet Özyalın
231. Necip Olgun
232. Nevzat Zapçı
233. Nihat Utkaner
234. Niyazi Artan
235. Nurettin Paşahan
236. Nurettin Şimşek
237. Oğuz Bozkuş
238. Orhan Kaya
239. Orhan Olcan
240. Orhan Özbek
241. Osman Adnan Güldaş
242. Osman Bayram
243. Osman Çağlı
244. Osman Furkan
245. Osman Sevilmiş
246. Ömer Ekici
247. Ömer Faruk Karabulut
248. Ömer Karaağaç
249. Özcan Kayhan
250. Özcan Ülker
251. Öznur Çalık
252. Polat Emre
253. Prof. Dr. Mesut Parlak
254. Prof. Dr. Ramazan Özdemir
255. Ramazan Akçiçek
256. Ramazan Besli
257. Ramazan Çınar
258. Ramazan Kartal
259. Ramazan Özdemir
260. Ramazan Yıldız
261. Recap Akdemir
262. Recep Gülbey
263. Remzi Akdemir
264. Rezzak Akdemir
265. Sabri Anıl
266. Sabri Özel
267. Saim Sarıkaya
268. Salim Aydoğdu
269. Sami Er
270. Sedat Alpkıray
271. Selahattin Dağıstanlı
272. Selahattin Gürkan
273. Selami Selçuk
274. Selçuk Tosun
275. Serdar Mutlu
276. Serdar Seda Güzelaydın
277. Serkan Akdemir
278. Serkan Birer
279. Serkan Kurşun
280. Servet Aydoğdu
281. Sezai Demirel
282. Sezai Yılmaz
283. Soner Gökçe
284. Suat Gönenç
285. Suat Kozluklu
286. Süleyman Karaman
287. Şaban Taçyıldız
288. Şahin Metin
289. Şenol Alaman
290. Şevket Keskin
291. Şevket Küçükaslan
292. Talat Şavata
293. Taner Yıldırım
294. Turabi Işık
295. Turan Kopal
296. Turgal Gülşen
297. Turgay Uzun
298. Turgut Özer
299. Ugur Erdoğan
300. Vahap Ergül
301. Veli Ağbaba
302. Veysel Akgül
303. Veysel Karakaçay
304. Vural Sarıcı
305. Yalçın Geyik
306. Yalçın Tahtalı
307. Yaşar Karakaş
308. Yaşar Karataş
309. Yaşar Öncan
310. Yasin Sağnak
311. Yavuz Özbaysar
312. Yavuz İndil
313. Yunus Aktaş
314. Yunus Karakuş
315. Yusuf Aslan
316. Yücel Özkan
317. Yüksel Akmercan
318. Yüksel Çengel
319. Z. Abidin Çekirdek
320. Zeki Akman
321. Zeynel Öçelik
322. Zeynel Öztop
323. Ziya Adıyaman
324. Ziya Boğa
325. Bilgihen Selimoğlu