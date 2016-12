İşte 7. Üs’teki Darbe Girişimi ve Direnişin Telsiz Kayıtları..

DARBECİ UÇAKLARI ÜSSE HAPSEDİLDİ: Vali “Gece önemli ihanet girişimleri yaşandı. İlgili paşanın orada verilen talimatları boşa çıkartacak ve ülkemizi ihanete, iç çatışmaya götürecek şebekeye fırsat verecek şekilde onlarla birlikte hareket ederek pisti kullanmak için yalan, dolan ve manevra içerisine girmesi de hakikaten o gecenin en ibretli anlarıdır diye ifade etmek istiyorum.”

15 Temmuz gecesi başlayan ve 16 Temmuz’da da devam eden darbe girişiminin önemli merkezlerinden biri olan Malatya Erhaç 7. Ana Jet Üssü’nde o gece ve sabaha karşı yaşananlar telsiz kayıtlarında ayrıntılarıyla yer alıyor. Bir grup sivil görevli üssün kullanılmasını engellemeye çalışırken, onları “yalan”la engellemek isteyenler.. Telsize cevap vermeyen askeri yetkililer..

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin 2. önemli ayağı olan Malatya’daki 7. Ana Jet Üssü’nde yaşanan gelişmelere ilişkin telsiz ses kayıtları ortaya çıktı. Darbe girişimcilerinin, uçakların inmeyeceği ve kalmayacağı şeklindeki Malatya Valisi’nin talimatına karşın, Kayseri’den firar eden 7 askeri kargo uçağını tüm uyarılara rağmen indirdikleri ve yine kaldırmak içinde 4 tane bombardıman uçağını da uçuşa hazır hale getirdikleri belirlendi.

İZİNSİZ HAVALANIP İZİNSİZ İNMİŞLERDİ..

FETÖ/ PDY Silahlı Terör örgütü yanlısı askerlerin darbe girişimi esnasında 15-16 Temmuz gecesi Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından 7 askeri kargo uçağı izinsiz olarak havalanmıştı. Kargo uçakları, kendi üslerine dönüş için izin verilmeyince, önce Diyarbakır’a inmek istemiş, ancak izin alamayınca Malatya 7.Ana Jet Üssü’ne yine izin almadan radar yardımıyla iniş yapmışlardı. Sistemlerin kapatılmasına karşın Erhaç’a inen 7 adet kargo uçağının yeniden havalanması, alınan tedbirlerle engellenmişti. Bu uçakların 39 personeli, polis tarafından gözaltına alınmış ve Kayseri’ye gönderilmişti. Aralarında bir kadın pilotun da bulunduğu 39 subay ve astsubay, Kayseri’de darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanmışlardı.

Nakliye uçakları ve personeli ile ilgili olarak, AA’nın bir haberinde “Zanlıların, Kayseri’deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından 7 askeri nakliye uçağı ile izinsiz havalandıkları, Siirt, Şırnak, Hatay ve Denizli’nin Çardak ilçesinden asker takviyesi yaparak darbe girişimine destek vermek istedikleri öğrenildi. ” şeklindeki bilgi paylaşılırken, Hürriyet.com.tr’de yayınlanan haberde ise, “15 Temmuz gecesinde Kayseri Erkilet’teki 12’nci Hava Ana Üs Ulaştırma Komutanlığı’ndan izinsiz olarak havalanan 8 askeri nakliye uçağının sabah erken saatlerde Malatya Erhaç’taki 7’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na indi. İki Airbus A400M ve 6 adet C-130 askeri nakliye uçaklarında 39 yüksek rütbeli subay, uçak teknisyeni ve silahçı astsubayları ile mühimmat taşıdığı öğrenildi. Bu ekip, Malatya’daki üs komutanlığındaki F-4E 2020 savaş uçaklarına bomba ve füze yükleyerek darbe girişiminin ikinci dalgasını başlatacaktı.”denilmişti.

15-16 Temmuz darbe girişimi gecesi, Malatya Havalimanı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’nın ortak kullandığı ana pistler, Havalimanındaki itfaiye ve iş araçları ile sonrasında ise Büyükşehir Belediyesi’ne ait, otobüs,iş makinesi ve kamyonlarla tamamen kapatılarak, söz konusu kargo uçakları ile bomba yüklü savaş uçaklarının darbeye katkı vermek üzere kalkışı ve gelebilecek darbeci uçaklarının inişi tamamen engellenmişti.

O GECENİN TELSİZ KAYITLARI..

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Malatya’daki 7. Ana Jet Üssü’nde yaşanılanların telsiz ses kayıtlarına yansıyan detaylarına göre; darbeye karşı çıkan bazı askerlerin üssün kullanılmasının engellenmesine yardımcı oldukları, uçakların iniş ve kalkışına teknik destek veren cihazların kapatılmasına katkı sundukları görülürken, darbe girişimi yanlılarının ise kapatılan teknik cihazları yeniden açmak istedikleri ve kesin talimatlara rağmen darbe girişimine destek sağlamak istedikleri görülüyor.

Darbe girişimi sırasında 7. Ana Jet Üs Komutanı olan Tuğgeneral Emin Ayık (yandaki fotoğrafta), darbe girişimi sonrasında üste görev yapan birçok pilot ile birlikte tutuklanmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden de ihraç edilmişti.

Pistlerin kapatılması sonrasında tekrar havalanamayan 7 askeri nakliye uçağındaki görevli 1 yarbay ve 1 binbaşı, 9 yüzbaşı ve üsteğmen ile 19 astsubaydan oluşan personel gözaltına alınmış ve Kayseri’ye gönderilmiş, onlar da tutuklanıp, ordudan atılmışlardı.

HERKES ARACIN BAŞINA GEÇSİN,BEKLESİN

16 Temmuz’un ilk saatlerinde Malatya Havalimanı sivil yönetimi ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Uçuş Kulesi arasında yaşanan telsiz trafiğinin ses kayıtlarında ön plana çıkan bazı detaylar şu şekilde:

SAAT: 01:37

-Havalimanı sivil (DHLİ) görevlisi: Arkadaşlar, herkes aracının başına gitsin. Birer aracın başına gitsin. Müdür bey talimat verdiği zaman söylediğim yöne doğru harekete geçeceksiniz, doğrumu? Her arkadaş bir aracın başına geçsin, tamam mı?

-Anlaşıldı

ASKERİ KULE’DEN YARDIM DESTEĞİ

SAAT: 03:09

– Havalimanı elektronik ekibi: Kule, elektronik

-Askeri kule: Tamam hocam

-Sivil Havalimanı elektronik ekibi: Hocam, Askeri arkadaşlar tarafından durduruldu, izin verilmiyor şuan bana.

-Askeri kule: Telsizi duyuyorlarsa kule konuşuyor, Ufuk-1 konuşuyor, serbest . Hareket Komutanı Fatih-2 talimatı cihazlar kapanacak. Güvenlikçi arkadaşlar müsaade edelim ekibe.

SAAT: 03:16

-Havalimanı müdürü (Akan Aydoğan):3210

-Havalimanı görevlisi: Dinliyorum

-Havalimanı Müdürü: Erkan, bütün haberleşmelerin hepsini off durumuna getirin

-Havalimanı görevlisi: Anlaşıldı müdürüm.

SAAT: 03.20

-Havalimanı görevlisi: Müdürüm geçişe izin verdiler, şuanda istasyona

-Havalimanı müdürü: Anlaşıldı, erkan

-Askeri Kule: Kule-elektronik

-Havalimanı görevlisi: Tamamdır bizi bıraktılar, hocam

-Askeri kule: Tamamdır hocam, hemen kapatalım

SAAT: 03:24

-Askeri kule: Kule-elektronik, Hocam alet yaklaşmasına yönelik ne varsa, tüm alet yaklaşma sistemlerini kapatalım.

-anlaşıldı.

-Havalimanı Müdürü: Arkadaşlar cihazları tam sökmeleri lazım.

-Askeri Kule: Çok uzun sürmeyecek gibi duruyor Müdür bey, ikaz edeceğim. Güvenlik gerekçesiyle şuan böyle bir şey yapıyoruz. Arayacağım sizi.

DARBE YANLILARI CİHAZLARIN AÇILMASINI İSTİYOR

SAAT: 04:53

-Askeri yetkili: 10 Kule

-Askeri kule: Devam

-Askeri yetkili: Bütün seyri sefer cihazlarını açalım. Ayrıca terminaldeki şuanda müsait park yerlerini bana verebilir misiniz?

-Askeri kule: Kule 10.

-Askeri yetkili: Bütün cihazları açtırıyorum. Ayrıca terminaldeki müsait park halini bana

bana söyler misiniz?

-Askeri kule: Anlaşıldı

TRAFİK BİRAZ KALABALIK OLACAK…

SAAT: 05:05

-Askeri Kule: Komutanımız yanınıza geliyor.

-Havalimanı Müdürü: Anlaşıldı, bizim VIP’e mi gelecek.

-Askeri Kule: Birazdan bariyerlerden geçip, gelir büyük ihtimalle, tam nereye geleceğini bilmiyorum.

-Havalimanı Müdürü: Anlaşıldı, biz askeri terminal, VIP terminalde bekliyoruz.

-Askeri Kule: Anlaşıldı.

-Apron: Apron Kule, şu an terminaldeki müsait park yerlerini alabilir miyim?

-Askeri Kule: 1, 4, 5, 6 ve 7

-Apron: 1, 4, 5, 6 ve 7 müsait, anlaşıldı.

Havalimanı müdürü: Kule 10

-Askeri Kule: 10 Kule devam ediniz.

-Havalimanı Müdürü: Doğru mutabıkız, askeri VIP terminallere de her hangi bir ruhsat yok, bilgilerinize.

-Askeri kule: Anlaşıldı

-Askeri Kule: 10 Kule devam ediniz.

-Apron Kule: Trafik biraz kalabalık olacak, şimdi 6 ve 7 numaralara 2 tane, 4-5 numaralara da 2 tane, 1 numaraya eğer , 1 numara hariç belki diğer 4 park pozisyonunu kullanabiliriz. Özellikle 6 ve 7 numaralara A-700 M, düzeltiyorum, A-400 M den park etmek istiyoruz. Ve ayrıca sizin karşılayıcı arkadaşlardan müsait olan varsa bizim makinist arkadaşa yardımcı olmasını isteyebiliriz sizden. Çünkü aynı anda kalabalık bir şekilde gelecekler.

-Askeri kule: Anlaşıldı

ŞU ANDA KOMUTANA ULAŞAMIYORUZ

SAAT: 05:16

-Havalimanı Müdürü: Belediyeden kamyonlar gelecek, nizamiyeye talimat ver, onları da aprona alın, bizim Apron kapıdan.

-Havalimanı görevlisi: Anlaşıldı.

-Askeri Kule: 10 Kule

-Havalimanı Müdürü: Devam

-Askeri Kule: Şuan komutana bizde ulaşamıyoruz hocam. Dediğim gibi; boşta kalan bütün park pozisyonlarını kullanmak istiyoruz eğer bir sıkıntı yoksa.

-Havalimanı Müdürü: Anlaşıldı, komutanla ivedi görüşmem lazım. Vali beyin talimatıyla, Malatya Valisinin talimatıyla cihazları açmıyoruz, park yeri pozisyonu vermiyoruz. Vali beyin kesin talimatı mutlaka üs komutanınızla görüşmem lazım.

-Askeri Kule: Tamam biz ulaşmaya çalışıyoruz şimdi ivedi.

-Havalimanı Müdürü: Mutlaka, ivedi, acil görüşmem lazım. Askeri VIP binasının önünde bekliyorum.

-Askeri Kule: Anlaşıldı.

KOMUTANA ULAŞAMIYORUZ, BİRBİRİMİZİ MEŞGUL ETMEYELİM!

SAAT: 05:17

-Havalimanı Müdürü: Şu anda bekliyorum hala

-Askeri Kule: Biz hiçbir şekilde ulaşamıyoruz komutana

SAAT: 05:22

-Havalimanı Müdürü: Kamyonları aprona alın.

SAAT: 05:23

-Askeri Kule: Komutana ulaşamıyoruz, birbirimizi meşgul etmeyelim!

-Havalimanı Müdürü: Kule anlaşıldı. Aprona uçak almıyoruz. Vali beyin kesin talimatıyla, Malatya Valisinin kesin talimatıyla aprona uçak almıyoruz.

-Askeri Kule: Sizin aprona uçak alınmayacak, anlaşıldı.

-Havalimanı Müdürü: Anlaşıldı, Apronu kapatıyorum, Vali beyin kesin talimatı.

-Askeri Kule: Hocam biz askeri terminali kullanmak istiyoruz şuan. İki tane park pozisyonumuz var ya onları kullanacağız.

-Havalimanı Müdürü: İvedi görüşmemiz lazım

VALİ BEYİN KESİN TALİMATI VAR, UÇAKLARI İNDİRMEYECEĞİZ

SAAT: 05:24

-Havalimanı Müdürü: Vali beyin talimatı, Vali beyin talimatı, havalimanına uçakları indirmeyeceğiz diye Vali beyin kesin talimatı var.

-Askeri Kule: Uçak indirmeyeceğiz

-Havalimanı Müdürü: Mutabık, Vali beyin kesin talimatı.

SAAT: 05:25

-Havalimanı Müdürü: Elektronik-10

-Havalimanı görevlisi: Elektronik- 11

-Havalimanı Müdürü: Bütün apron aydınlatmalarını arkadaşlar kapatsın, elektrikçiler ivedi.

-Havalimanı görevlisi: Talimat veriyorum. Elektrik, bütün apron aydınlatmaları kapatılacak.

-Havalimanı Müdürü: İtfaiye-10

-Havalimanı itfaiye: Doğrudur müdürüm

-Havalimanı Müdürü: İtfaiye araçlarını apronla taksinin kesiştiği noktaya çekin.

-Havalimanı İtfaiye: Anlaşıldı, müdürüm.

-Havalimanı Müdürü: Işıkları karartalım. Elektrik ışıklarını karartalım, apron ışıklarını karartalım, ivedi.

BİZ ÜS KOMUTANIMIZIN EMRİYLE, İNDİRECEĞİZ. VALİ BEYE İLETİRSİNİZ!.

SAAT: 05:26

-Askeri Kule: Hocam biz üs komutanımızın emriyle, indireceğiz. Vali beye iletirsiniz, biz bütün uçakları indiriyoruz.

-Havalimanı Müdürü: Anlaşıldı, Vali beyin talimatı, Vali beyin talimatı, apronu ben kapatıyorum. Vali beyin kesin talimatı.

-Askeri Kule: Anlaşıldı.

-Havalimanı Müdürü: İtfaiye, İtfaiye 10, arkadaşlar acele edin, çabuk.

Havalimanı İtfaiye: Anlaşıldı.

SAAT: 05:30

-Havalimanı Müdürü: İtfaiye, araçları stop edin gelin.

ARAÇLARI DİZDİNİZ, BARI ÇAKARLARI KAPATIN

SAAT: 05:30

-Havalimanı görevlisi: Bir tane uçak iniş yaptı, bir tane uçakta iniş yapmak üzere bilgi.

-Havalimanı Müdürü: Anlaşıldı

-Askeri kule: Şuanda kule konuşuyor, en azından o çakarları kapatalım. Yani araçları oraya dizdiniz -Tamam, çakarları kapatalım. Oradan uçak geçirmeyeceğiz, biz sizi takip ediyoruz.

-Havalimanı Müdürü: Arkadaşlar çakarları kapatın, araçlar o şekilde kalsın.

VALİ TALİMAT VERDİ, ARAÇLARLA PİSTE GİRİYORUM

SAAT: 05:30

-….

-Havalimanı Müdürü: Kamyonlar geliyor, gördüm, kamyonları gördüm, onları ivedi aprona sokun.

SAAT: 05:55

-….

-Havalimanı Müdürü: Kule, Kule -10. karşılıksız çağrı yapıyorum, Vali beyin, Malatya İl Valisinin talimatıyla itfaiye araçları, iş makineleriyle ana piste giriyorum, sorumluluk sizde.

SAAT: 05:56

-Havalimanı Müdürü: Kule, Kule-10, Vali beyin, Malatya İl Valisinin talimatıyla arkadaşlarla beraber, iş makineleri, itfaiye araçları ile ana pisti kapatıyorum, Vali beyin talimatıyla. Çağrılarıma cevap verin.

(Kule artık çağrılara yanıt vermemektedir)

VALİ BEYİN TALİMATIYLA PİSTİ KAPATIYORUM

SAAT: 05:56

-Havalimanı Müdürü: arkadaşlar bizi takip edin, arkadalar bizi takip edin

-Havalimanı görevlisi: Anlaşıldı, müdürüm

-Havalimanı görevlisi. Anlaşıldı, müdürüm

-Havalimanı Müdürü: Kule, Kule-10, Vali beyin talimatıyla, ana pisti kapatıyorum, vali beyin talimatıyla ana pisti kapatıyorum.

İVEDİ MESAJ GEÇ, PİST ARAÇLARDAN DOLAYI KAPALI

SAAT: 05:58

-Havalimanı Müdürü: kamyonları direkt aprona gönderiyorsunuz. Arkadaşlar araçlar arasında mesafe olsun,

SAAT: 06:10

-….

-Havalimanı Müdürü: İvedi bir mesaj geç, ana pist kapalı, ana pist kapalı araç trafiğinden dolayı.

-Havalimanı Müdürü: Ana pist kapalı diye ivedi bir mesaj geç, Ankara’ya bilgi ver.

-Havalimanı görevlisi: Anlaşıldı, Ankara’ya ulaşmaya çalışıyorum.

SAAT: 06:12

-….

-Havalimanı Müdürü: Ana pist, araçlardan dolayı kapalı, trafiğe kapalı.

KARŞILIKSIZ ÇAĞRI YAPIYORUM; PİST HAVA TRAFİĞİNE KAPALI!

SAAT: 06:14

-Havalimanı Müdürü: Kule, Kule-10, Kule 10 karşılıksız çağrı yapıyorum. (Kule anonslara yanıt vermemeyi sürdürmektedir) Her iki pistimiz, Ana pist, araç parkından dolayı hava trafiğine kapatılmıştır.

SAAT: 06:27

-Havalimanı Görevlisi: Müdür bey, notamlandı, şuan havalimanımız tüm uçuşlara kapalı. Bilgi

-Havalimanı Müdürü: Anlaşıldı, Kuleye bilgisini verin, telefonla ulaşmaya çalışın.

-Havalimanı Görevlisi: Anlaşıldı

SAAT: 06:28

-Havalimanı Müdürü: Kule, Kule-10. Şuanda her iki pistimizde notamlandı, uçuşlara kapalı.

Bilginize, karşılıksız çağrı yapıyorum.

SAAT: 07:18

-Havalimanı görevlisi: Havalimanındaki yolcular için bir genel anons yapalım. Uçak iniş-kalkışı olmayacağı için beklemelerine gerek yok yolcuların, ayrılabilirler.

-…

-Havalimanı Müdürü: Terminalde yolcuları bilgilendirin, pilotlara da haber verin, şirketlere de haber verin, şuanda havalimanı, Malatya havalimanı uçuşa kapatılmış durumda. Notam yayınlandı, yaklaşık 1 saat oldu, notam yayınlandı, şuanda Malatya havalimanı uçuş trafiğine kapalı, ikinci bir emre kadar Vali beyin talimatıyla.

…

“HER PİSTİ KAPATACAK ŞEKİLDE HAZIR BEKLETTİK”

Vali Mustafa Toprak, darbe gecesi ve sabaha karşı 7. Ana Jet Üssünde yaşanılanlarla ilgili olarak yaptığı değerlendirmesinde, “Malatya dendiğinde ikiye ayırmak lazım; birincisi 2. Ordu Komutanlığı, birde Jet Üs Komutanlığı, baktığımızda Jet Üs Komutanlığında hakikaten o gece maalesef ihanetçi şebeke ile birlikte hareket eden bir üs yönetimi ve o çerçevede buraya uçakları indirmek ve kaldırmak isteyen bir hain iradenin de olduğunu gördük. Özellikle de 7. Ana Jet Üssü’nün pistlerinin kapatılması için Büyükşehir Belediye Başkanımız ile görüşerek ne kadar iş makinesi varsa, oradaki Hava Meydanları İşletme Müdürümüzün (Akan Aydoğan) uhdesindeki araçları da hazır bekleterek her an için pisti kapatacak şekilde hazır halde beklettik.” dedi.

“GECE ÖNEMLİ İHANET GİRİŞİMLERİ YAŞANDI”

Vali Toprak şöyle devam etti:

“Fakat gece önemli ihanet girişimleri yaşandı. Bunlardan birincisi bizim oradaki Hava Meydan İşletme Müdürüne kesin talimatımız, kulenin devre dışı bırakılması, ışıkların tamamen off durumuna getirilmesi ve hiçbir şekilde iniş ve kalkışlara müsaade edilmemesi idi. Tüm bu vermiş olduğumuz talimatlar, hiçbir şekilde uçak kalkmasın, uçak inmesin oradaki kule her türlü teknik aletler kapatılsın ve ışıktan arındırılsın çevre dememize ve talimatımızı mudatit defalar vermemize rağmen orada bunun aksine bir takım girişimlerin yaşandığını da ibretle izledik. Ki bunun tüm görüşme kayıtları, her halde adli soruşturma kapsamında Adliye’de de bulunuyor.”

“4 BOMBARDIMAN UÇAĞI İÇİN HAZIRLIK YAPILDI”

Vali Toprak, “Kayseri’den kaçırılarak Denizli-Çardak’a inip oradaki 550 tane özel yetişmiş gücü ihanetçilerle birlikte hareket edecek gücü Akıncılara indirmek üzere kalkan uçakların talimatımıza rağmen, hiçbir uçak inmeyecek dememize rağmen 7 tane uçağı, bana ‘Böyle bir şey yok’ demesine rağmen, buraya indirdiler. Onun üzerine ‘bu nasıl oldu’ diye sorduğumuz da kulenin teknik olarak devre dışı bırakılmasına rağmen radarla indirdiklerini öğrendik. Onun üzerine oradaki araçları hızlı bir şekilde pistlere işgal edecek şekilde bir uçuşun yapılamayacak derece de engellenmesi konusunda da katkı sağlamış olduk. Ama tüm bu çerçevede baktığımızda benim oradaki Jet Ana Üs Komutanı tuğgenerale (Emin Ayık) talimat vermeme rağmen ve Meydan Müdürüne mutlak talimat olmasına rağmen oradaki ilgili paşanın ‘Ben vali beyle konuştum, pisti açacaksınız’ diye yalan konuşması, sonra ben kendisini aradığım zamanda ‘Ben öyle bir şey söylemedim, arkadaşlar yanlış anlamış’ diyerek, maalesef hem yalan söylendi, hem de orada bir takım uçuşların yapılmasına elverişli bir imkan oluşturmaya çalıştı. Ama bizim orada almış olduğumuz tedbirlerle 7 tane uçağın, kargo uçağının inmesi dışında orada bir hareket olmadı. Ve ona rağmen biz pisti kapattıktan sonra da 4 tane F-4 savaş uçağının da kalkmak üzere hazırlık yapıldığı ve 2 tane bombardıman F-4 uçağının pist başına geldikleri, ama pistin kapatıldığı için tekrar ve bizim mutlak tedbirimiz karşısında geri döndükleri de zaten oradaki tüm aşikar bilinen konudur. Dolayısıyla Jet Ana Üs Komutanlığında her türlü tedbiri almamıza rağmen, oradaki paşanın ‘Biz vali beye bilgi verdik, açılacak’ diye gerek bir taraftan oradaki çalışma yapan arkadaşlara, onların aktardığına göre silah çekilmesi, bir taraftan ilgili sorumlu olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve milletine sorumlu bir şekilde görev yapması gereken ilgili paşanın orada verilen talimatları boşa çıkartacak ve ülkemizi ihanete, iç çatışmaya götürecek şebekeye fırsat verecek şekilde onlarla birlikte hareket ederek pisti kullanmak için yalan, dolan ve manevra içerisine girmesi de hakikaten o gecenin en ibretli anlarıdır diye ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

“İHANET GİRİŞİMİNİN DAHA FAZLA UZAMASI ENGELLENDİ”

Vali Toprak, “F-4 uçaklarının pist başı yapması ve bunun aşağı yukarı 04.30 civarında cereyan etmesi Ankara ve İstanbul, diğer noktalarda olabiliyor, bilemiyorum tabi ihanetçilerin planını, detayını; yeni bombalama ve Ankara ve İstanbul’da devre dışı bırakılan uçakların yerine buradaki, Malatya’daki Jet Ana Üssündeki bombardıman uçaklarının oraya takviye olarak gönderilmesi ve belki Meclis’i, daha farklı noktaları ile hain planlarını gerçekleştirme noktasındaki hedefleri olduğunu gösteriyor. Buradaki alınan tedbirlerle bu ihanet girişiminin daha fazla uzaması ve sıkıntılar oluşturması engellenmiş oldu diye düşünüyorum.” şeklindeki bilgileri aktardı.

