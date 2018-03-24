“İşte Bizim İçin Kalıcı Olan Bu”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya’da Battalgazi Müftülüğüne bağlı Tandoğan Mahallesi Ilıcak Yatılı Kuran Kursunun resmi açılışını gerçekleştirdi.

Vali Ali Kaban, İl Müftüsü Ümit Çimen, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve Ilıcak ailesinin de bulunduğu 140 kapasiteli yatılı Kur’an Kursunun açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Açılışların en hayırlısını yapıyoruz, Burada en hayırlı iş yapılacak, Peygamber Efendimiz, ‘Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğreten ve öğrenendir’ buyuruyor. Dolayısıyla burada en hayırlı insanlar eğitim yapacaklar, eğitim verecekler, Kur’an öğrenecekler” dedi.

Hafızlığın yeryüzünde nasip olacak en önemli güzelliklerden en önemli kazanımlarından birisi olduğuna işaret eden Başkan Erbaş, hafızın Kur’an-ı Kerim’i gönlüne, zihnine, diline yerleştirdiğini söyledi.

Hafızlığı yapmak kadar onu muhafaza etmeninde önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş,

“Bizim ülkemizde de bugüne kadar hafızlık belgesi almış 135 bin kardeşimiz var. Ama yeterli değil. İslam ülkelerinin bizden daha küçük olanlarında, bizim sayımızdan daha fazla hafız var. 2-3 hafta önce Moritanya’ya gitmiştik. Moritanya’da nüfusun yarısı hafız. Böyle bir gelenek var, orada herkes belli bir müddet Kur’an kurslarına gidiyor yada okullarda ilkokuldan başlıyor, lisenin sonuna kadar yada üniversitenin sonuna kadar cüz cüz ezberleyerek bazen lisenin sonunda, bazen üniversitenin sonunda hafızlığını bitiren insanlar var. Hafızlık önemli ama ondan daha önemlisi hafızlığı muhafaza etmektir. İnşallah burada hafız olmuş kardeşlerimiz aynı zamanda muhafız olacaklar, hafızlığını koruyacaklar. Hafızlıkları onların yanında, amellerine yansıyacak, hareketlerine yansıyacak, toplumdaki önderliklerine, rehberliklerine yansıyacak. Yaşayan, yürüyen Kur’an olduklarının her zaman farkında olacaklar ve topluma yol gösterecekler, yön verecekler. Gençlere önder olacaklar.” diye konuştu.

Başkan Erbaş, Kuran kursunun yapımına destek olan Ilıcak ailesine teşekkür ederek, şunları söyledi; “İşte bizim için kalıcı olan bu. ‘Kim zere kadar hayır yaparsa onun karşılığını görecektir.’ buyuruyor Rabbimiz. Burada kocaman bir bina yükselmiş. Bir ailenin emeğidir bu. Biz verdiğimiz zaman Allah bize çok daha fazlasını veriyor. Zekat zaten bu anlama geliyor. Malı arttırmak demektir zekat. Hem maddi olarak, hem de manevi olarak sevabımız artıyor, hem de malımız artıyor. Fakirin fukaranın hakkı hayır müesseselerine yardım, hayır hasenat… İşte bizim için amel defterimizde faydalı olacak şeyler bunlardır. İkra kitabe dendiği zaman yani oku bakalım kitabını dendiği zaman, açılacak amel defterimiz önümüze işte bunlar orada bize fayda verecek. Yoksa mahşer günü annenin babanın birbirinden kaçtığı, oğlun babadan babanın oğuldan, evladın annesinden babasından kaçtığı, kişinin arkadaşından kaçtığı, kendi başının çaresine baktığı o gün, bize fayda verecek şeyler bunlardır. Ne babamızdan, ne annemizden, ne evladımızdan fayda geliyor. Bize faydası olacak kalıcı hizmetler işte bunlar. Kur’an hizmetleri. Rabbimizin rızasını bize kazandıracak olan hizmetler.”

Müftü Ümit Çimen ise şunları söyledi; “Benim ilk geldiğim günlerde burada bir inşaat vardı. Biraz da acele ettirdik bir an evvel bitsin diye. Burası hazineye ait bir araziydi. Ilıcak ailesi, 140 kişilik kapasiteli Kur’an kursunu hiçbir katkımız olmadan yaptılar ve hizmete sundular. Hatta en baştan birçok ihtiyacı biz yaparız diye söz vermiştik, müftülük olarak, sonradan onu da onlara yükledik. Bu aile benim gördüğüm milletimizin değerlerine hizmet etmeyi gaye edinmiş bir aile. Kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya’daki en güzel Kur’an kursunu bize kazandırdılar. Biz Kur’an’ın beslediği bir medeniyetle değerlerle öne çıkmış bir milletin çocuklarıyız.”

Kur’an Kursunu yapan Ilıcak ailesini adına konuşan işadamı Fatih Ilıcak ise, “Burada emeği geçen amcamın çocukları Sadullah Ilıcak, Salim Ilıcak ve Erman Ilıcak adına hepsini temsilen konuşuyorum. Ailemizin sosyal sorumluluk projesi içerisinde kendine görev olarak kabul ettiği ibadet ile alakalı yatırımlarımızı her zaman yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Daha önce bir Ilıcak Camisi yaptık, bitirdik Elhamdülillah. Burada da bu Kur’an Kursumuzu bitirdik, hizmete açıldı. Biz bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Konuşmaların ardından Kur’an kursunun açılışı yapıldı.

-Diyanet kurumlarını ziyaret etti

Bu arada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş beraberinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ile Malatya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunu ziyaret ederek İl Müftüsü Ümit Çimen ve büro çalışanlarından bilgi aldı. İl Müftülüğünü de ziyaret eden Başkan Erbaş, tadilatı tamamlanan Hac ve umre Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi’nin açılışını yaptı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com