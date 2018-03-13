İşte EYMS-FB Maçını Biletli İzleyenlerin ‘Resmi’ Sayısı

Evkur Yeni Malatyaspor (EYMS) yönetiminin, “fahiş” fiyatlı bilet tarifesi yüzünden taraftarların önemli bir bölümünün gitmeyerek protesto ettiği EYMS- Fenerbahçe maçını, resmi kayıtlara giren rakamlara göre 7 bin 460’ı ev sahibi takım, 840’ı konuk takım taraftarı olmak üzere toplam 8 bin 300 biletli kişi izledi. Bu da, 27 bin 044 koltuk kapasiteli Yeni Malatya Stadı’nın üçte ikisinin taraftar protestosu nedeniyle boş kaldığını ortaya koydu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un yönetimi, ligde biraz daha rahatlamanın da etkisiyle, Pazar günü oynanan Fenerbahçe maçının bilet fiyatlarını Batı Alt-125 TL, Batı Üst 100 TL, Doğu Alt-100 TL, Doğu Üst 75 TL, Güney Alt-50 TL, Güney Üst-100 TL, Kuzey Alt-50 TL, Kuzey Üst-100 TL, Misafir-130 TL olarak açıklamış, bu durum Malatyalı taraftarların yanı sıra Fenerbahçe Kulübü’nün de tepkisine yolaçmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, kendi taraftarına uygulanan 130 TL’lik bilet fiyatı nedeniyle, EYMS’yi TFF’ye yazılı olarak şikayet etmiş, cezalandırılmasını istemişti.

EYMS taraftarlarının önemli bir bölümü de, yönetimin fahiş fiyat uygulamasına tepki göstererek, maça gelmemişler, ilk kez 3 büyük kulüpten biriyle Malatya’da olan maç büyük çapta boş olan tribünlere oynanmıştı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com