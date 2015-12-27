İşte Geçici Düzenleme!

Belediyenin eski başkanı Cemal Akın’ın bir gece yarısı yıktırdığı belediye binasından kalan alandaki çirkin görüntünün ortadan kaldırılmasına yönelik geçici düzenleme çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Belediyeden bu konuda yapılan açıklama şöyle:

“Eski Belediye Binasının yıkılmasının ardından, özellikle kurulan çadırlar yüzünden çirkin bir görüntü oluşturan eski Belediye Meydanında geçtiğimiz günlerde başlatılan geçici çevre düzenleme çalışmaları bitirildi.

Belediye Basın Yayın Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, geçici olarak yapılan düzenleme çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, Malatya Belediyesi tarafından düzenleme kapsamında geçiş alanlarının ve yeşil alanların oluşturulduğu, çiçek ve fidan dikiminin yapıldığı, çimlendirme çalışmalarının ise önümüzdeki günlerde yapılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, Kapalı Çarşı üstü yeşillendirme ve fidan dikim çalışmalarının da tamamlandığı ifade edildi.”