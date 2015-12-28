İşte Malatya’da Resmi Sonuç
1 Kasım’da yapılan erken genel seçimde Malatya’da kesin olmayan resmi sonuçlar belirlendi. İl genelinde gümrüklerden ve yurt dışından dahil edilmeyen geçerli oylardan 308 bin 424’ünü Adalet ve Kalkınma Partisi alarak 6 milletvekilinden 5’ini kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi ise 69 bin 702 oy alarak 1 milletvekili kazandı. AKP’den Öznur Çalık, Taha Özhan, Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar ve Bülent Tüfenkci, CHP’den de Veli Ağbaba milletvekili seçildiler.
MUHAFELETİN OYU DÜŞTÜ
Seçim sonucuna göre; TBMM’de temsil hakkı kazanan 4 siyasi partiden sadece AKP Malatya’daki oylarını 7 Haziran seçimlerine göre yaklaşık 51 bin artırırken, CHP bir seçim öncesine göre yaklaşık 3 bin, MHP yaklaşık 8 bin, BDP ise yaklaşık 9 bin oy kaybetti. Türkiye genelinde yaşanan tablo, Malatya’da da yaşanmış oldu.
EN AZ OY OLAN PARTİ DSP
1 Kasım erken genel seçiminde Malatya’da birinci parti AKP, ikinci CHP, üçüncü MHP, dördüncü HDP, 2 bin 878 oy ile BBP beşinci parti ve 2 bin 606 oy ile de SP altınca parti oldu. Malatya’da en az oy alan parti de 103 oy ile DSP olurken, sondan ikinci parti 110 oy ile DYP, sondan üçüncü parti ise 139 oy ile MP oldu.
O İLÇEDE 6 PARTİYE OY ÇIKMADI
Son seçimlerde AKP’ye en fazla destek veren ilçe olan Kale’de 1 Kasım erken genel seçiminde farklı bir tablo da yaşandı. Kale ilçesinde MP, DSP, DP, BTP, LDP ve DYP hiç oy çıkmadı. Yüzde 92 oranı ile AKP’ye oy verilen Kale ilçesinde VP 1, HKP 1, KP 4, SP 7, Hak-Par 8, BBP 9, HDP 32, MHP 99 ve CHP ise 173 oy aldı.
BAZI İLÇELERDE 0 VE 1 OY
MP Kale ve Arguvan’da, DP Kale’de, BTP Kale ve Doğanyol’da, LDP Doğanyol, Kale ve Kuluncak’ta, DYP Kale’de sıfır çekerken, MP Pütürge’de, VP Kale’de, DSP Doğanyol ve Yazıhan’da, DP Arguvan ve Pütürge’de, HKP Kale’de, 1’er oy alabildiler.
ARGUVAN’DA ÜÇÜNCÜ PARTİ
Malatya’da oy oranının arttıran tek parti olan AKP’nin en başarısız olduğu ilçe ise Arguvan oldu. Arguvan ilçesinde CHP 57,3 oranı ile birinci parti, HDP yüzde 19.8 ile ikinci ve AKP ise yüzde 19.2 ile üçüncü parti oldu. Ancak AKP Arguvan’daki oy oranını 7 Haziran seçimine göre yüzde 4 arttırdı.
İl Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre; Malatya il genelinde ve ilçelerde 1 Kasım seçiminde siyasi partilerin aldıkları oy miktarları resmi olmayan kesin sonuçlara göre şöyle oluştu: (Yurt dışı oyları hariç)
MALATYA İL GENELİ
Toplam seçmen sayısı: 534 bin 774
Toplam sandık sayısı: 1912
Oy kullanan seçmenlerin sayısı: 461 bin 411
Geçerli oy pusulası toplamı: 455 bin 444
Geçersiz sayılan oy pusulası toplam: 5 bin 967
Seçime katılım oranı: Yüzde 86.2
Millet Partisi: 139
Vatan Partisi: 505
Cumhuriyet Halk Partisi: 69 bin 702
Hak ve Özgürlükler Partisi: 1.044
Saadet Partisi: 2 bin 606
Demokratik Sol Parti: 103
Demokrat Parti: 351
Bağımsız Türkiye Partisi: 387
Milliyetçi Hareket Partisi: 42 bin 077
Halkın Kurtuluş Partisi: 706
Liberal Demokrat Parti: 170
Halkların Demokratik Partisi: 25 bin 491
Büyük Birlik Partisi: 2 bin 878
Adalet ve Kalkınma Partisi: 308 bin 424
Komünist Parti: 751
Doğru Yol Partisi: 110
AKÇADAĞ
Toplam seçmen sayısı:21 bin 265
Oy kullanan seçmen sayısı: 18 bin 294
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 18 bin 104
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 190
Millet Partisi: 3
Vatan Partisi: 18
Cumhuriyet Halk Partisi: 3 bin 684
Hak ve Özgürlükler Partisi: 33
Saadet Partisi: 49
Demokratik Sol Parti: 8
Demokrat Parti: 17
Bağımsız Türkiye Partisi: 14
Milliyetçi Hareket Partisi: 1.380
Halkın Kurtuluş Partisi: 23
Liberal Demokrat Parti: 7
Halkların Demokratik Partisi: 2 bin 850
Büyük Birlik Partisi: 77
Adalet ve Kalkınma Partisi: 9 bin 909
Komünist Parti: 22
Doğru Yol Partisi: 10
ARAPGİR
Toplam seçmen sayısı:8 bin 165
Oy kullanan seçmen sayısı:6 bin 833
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 6 bin 702
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:131
Millet Partisi: 5
Vatan Partisi: 15
Cumhuriyet Halk Partisi: 1.995
Hak ve Özgürlükler Partisi: 40
Saadet Partisi: 30
Demokratik Sol Parti: 5
Demokrat Parti: 6
Bağımsız Türkiye Partisi: 7
Milliyetçi Hareket Partisi: 716
Halkın Kurtuluş Partisi: 15
Liberal Demokrat Parti: 2
Halkların Demokratik Partisi: 277
Büyük Birlik Partisi: 23
Adalet ve Kalkınma Partisi: 3 bin 553
Komünist Parti: 11
Doğru Yol Partisi: 2
ARGUVAN
Toplam seçmen sayısı: 6 bin 485
Oy kullanan seçmen sayısı: 5 bin 651
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:5 bin 582
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 69
Millet Partisi: 0
Vatan Partisi: 25
Cumhuriyet Halk Partisi: 3 bin 197
Hak ve Özgürlükler Partisi: 24
Saadet Partisi: 5
Demokratik Sol Parti: 3
Demokrat Parti: 1
Bağımsız Türkiye Partisi: 5
Milliyetçi Hareket Partisi: 105
Halkın Kurtuluş Partisi: 8
Liberal Demokrat Parti: 5
Halkların Demokratik Partisi: 1.107
Büyük Birlik Partisi: 20
Adalet ve Kalkınma Partisi: 1.072
Komünist Parti: 2
Doğru Yol Partisi: 3
DARENDE
Toplam seçmen sayısı:19 bin 414
Oy kullanan seçmen sayısı: 15 bin 755
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:15 bin 610
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 145
Millet Partisi: 2
Vatan Partisi: 9
Cumhuriyet Halk Partisi: 1.158
Hak ve Özgürlükler Partisi: 43
Saadet Partisi: 126
Demokratik Sol Parti: 4
Demokrat Parti: 10
Bağımsız Türkiye Partisi: 18
Milliyetçi Hareket Partisi: 1.524
Halkın Kurtuluş Partisi: 31
Liberal Demokrat Parti: 3
Halkların Demokratik Partisi: 359
Büyük Birlik Partisi: 116
Adalet ve Kalkınma Partisi: 12 bin 177
Komünist Parti: 24
Doğru Yol Partisi: 6
DOĞANŞEHİR
Toplam seçmen sayısı:28 bin 597
Oy kullanan seçmen sayısı:24 bin 574
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:24 bin 153
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:421
Millet Partisi: 10
Vatan Partisi: 36
Cumhuriyet Halk Partisi: 5 bin 405
Hak ve Özgürlükler Partisi: 129
Saadet Partisi: 196
Demokratik Sol Parti: 13
Demokrat Parti: 40
Bağımsız Türkiye Partisi: 33
Milliyetçi Hareket Partisi: 2 bin 911
Halkın Kurtuluş Partisi: 69
Liberal Demokrat Parti: 20
Halkların Demokratik Partisi: 2 bin 430
Büyük Birlik Partisi: 135
Adalet ve Kalkınma Partisi: 12 bin 680
Komünist Parti: 36
Doğru Yol Partisi: 10
HEKİMHAN
Toplam seçmen sayısı:15 bin 239
Oy kullanan seçmen sayısı:12 bin 988
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:12 bin 780
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:208
Millet Partisi: 14
Vatan Partisi: 53
Cumhuriyet Halk Partisi: 5 bin 295
Hak ve Özgürlükler Partisi: 52
Saadet Partisi: 55
Demokratik Sol Parti: 2
Demokrat Parti: 6
Bağımsız Türkiye Partisi: 13
Milliyetçi Hareket Partisi: 1.918
Halkın Kurtuluş partisi: 34
Liberal Demokrat Parti: 4
Halkların Demokratik Partisi: 385
Büyük Birlik Partisi: 26
Adalet ve Kalkınma Partisi: 4 bin 898
Komünist Parti: 19
Doğru Yol Partisi: 6
PÜTÜRGE
Toplam seçmen sayısı:11 bin 715
Oy kullanan seçmen sayısı:9 bin 221
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:9 bin 125
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:96
Millet Partisi: 1
Vatan Partisi: 5
Cumhuriyet Halk Partisi: 728
Hak ve Özgürlükler Partisi: 29
Saadet Partisi: 67
Demokratik Sol Parti: 2
Demokrat Parti: 1
Bağımsız Türkiye Partisi: 5
Milliyetçi Hareket Partisi: 245
Halkın Kurtuluş Partisi: 13
Liberal Demokrat Parti: 2
Halkların Demokratik Partisi: 233
Büyük Birlik Partisi: 40
Adalet ve Kalkınma Partisi: 7 bin 726
Komünist Parti: 20
Doğru Yol Partisi: 8
YEŞİLYURT
Toplam seçmen sayısı: 196 bin 526
Oy kullanan seçmen sayısı: 171 bin 785
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 169 bin 484
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 2 bin 301
Millet Partisi: 45
Vatan Partisi: 165
Cumhuriyet Halk Partisi: 26 bin 371
Hak ve Özgürlükler Partisi: 350
Saadet Partisi: 901
Demokratik Sol Parti: 30
Demokrat Parti: 84
Bağımsız Türkiye Partisi: 172
Milliyetçi Hareket Partisi: 18 bin 202
Halkın Kurtuluş Partisi: 161
Liberal Demokrat Parti: 64
Halkların Demokratik Partisi: 8 bin 837
Büyük Birlik Partisi: 1.514
Adalet ve Kalkınma Partisi: 112 bin 191
Komünist Parti: 372
Doğru Yol Partisi: 25
BATTALGAZİ
Toplam seçmen sayısı:204 bin 090
Oy kullanan seçmen sayısı:176 bin 687
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:174 bin 538
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:2 bin 149
Millet Partisi: 48
Vatan Partisi: 144
Cumhuriyet Halk Partisi: 18 bin 866
Hak ve Özgürlükler Partisi: 290
Saadet Partisi: 1.068
Demokratik Sol Parti: 27
Demokrat Parti: 174
Bağımsız Türkiye Partisi: 109
Milliyetçi Hareket Partisi: 14 bin 163
Halkın Kurtuluş Partisi: 284
Liberal Demokrat Parti: 55
Halkların Demokratik Partisi: 7 bin 828
Büyük Birlik Partisi: 840
Adalet ve Kalkınma Partisi: 130 bin 413
Komünist Parti: 203
Doğru Yol Partisi: 26
DOĞANYOL
Toplam seçmen sayısı: 3 bin 113
Oy kullanan seçmen sayısı:2 bin 388
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 2 bin 354
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 34
Millet Partisi: 3
Vatan Partisi: 5
Cumhuriyet Halk Partisi: 191
Hak ve Özgürlükler Partisi: 6
Saadet Partisi: 31
Demokratik Sol Parti: 1
Demokrat Parti: 4
Bağımsız Türkiye Partisi: 0
Milliyetçi Hareket Partisi: 132
Halkın Kurtuluş Partisi: 5
Liberal Demokrat Parti: 0
Halkların Demokratik Partisi: 40
Büyük Birlik Partisi: 12
Adalet ve Kalkınma Partisi: 1.914
Komünist Parti: 8
Doğru Yol Partisi: 2
KALE
Toplam seçmen sayısı:4 bin 321
Oy kullanan seçmen sayısı:4 bin 239
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:4 bin 199
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:40
Millet Partisi: 0
Vatan Partisi: 1
Cumhuriyet Halk Partisi: 173
Hak ve Özgürlükler Partisi: 8
Saadet Partisi: 7
Demokratik Sol Parti: 0
Demokrat Parti: 0
Bağımsız Türkiye Partisi: 0
Milliyetçi Hareket Partisi: 99
Halkın Kurtuluş Partisi: 1
Liberal Demokrat Parti: 0
Halkların Demokratik Partisi: 32
Büyük Birlik Partisi: 9
Adalet ve Kalkınma Partisi: 3 bin 865
Komünist Parti: 4
Doğru Yol Partisi: 0
KULUNCAK
Toplam seçmen sayısı:6 bin 044
Oy kullanan seçmen sayısı:4 bin 902
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 4 bin 812
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 90
Millet Partisi: 2
Vatan Partisi: 7
Cumhuriyet Halk Partisi: 1.131
Hak ve Özgürlükler Partisi: 21
Saadet Partisi: 21
Demokratik Sol Parti: 7
Demokrat Parti: 6
Bağımsız Türkiye Partisi: 6
Milliyetçi Hareket Partisi: 415
Halkın Kurtuluş Partisi: 26
Liberal Demokrat Parti: 0
Halkların Demokratik Partisi: 120
Büyük Birlik Partisi: 29
Adalet ve Kalkınma Partisi: 3 bin 005
Komünist Parti: 12
Doğru Yol Partisi: 4
YAZIHAN
Toplam seçmen sayısı: 9 bin 806
Oy kullanan seçmen sayısı: 8 bin 94
Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 8 bin 001
Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 93
Millet Partisi: 6
Vatan Partisi: 22
Cumhuriyet Halk Partisi: 1.508
Hak ve Özgürlükler Partisi: 19
Saadet Partisi: 50
Demokratik Sol Parti: 1
Demokrat Parti: 2
Bağımsız Türkiye Partisi: 5
Milliyetçi Hareket Partisi: 267
Halkın Kurtuluş Partisi: 36
Liberal Demokrat Parti: 8
Halkların Demokratik Partisi: 993
Büyük Birlik Partisi: 37
Adalet ve Kalkınma Partisi: 5 bin 21
Komünist Parti: 18
Doğru Yol Partisi: 8