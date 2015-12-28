İşte Malatya’da Resmi Sonuç

1 Kasım’da yapılan erken genel seçimde Malatya’da kesin olmayan resmi sonuçlar belirlendi. İl genelinde gümrüklerden ve yurt dışından dahil edilmeyen geçerli oylardan 308 bin 424’ünü Adalet ve Kalkınma Partisi alarak 6 milletvekilinden 5’ini kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi ise 69 bin 702 oy alarak 1 milletvekili kazandı. AKP’den Öznur Çalık, Taha Özhan, Mustafa Şahin, Nurettin Yaşar ve Bülent Tüfenkci, CHP’den de Veli Ağbaba milletvekili seçildiler.

MUHAFELETİN OYU DÜŞTÜ

Seçim sonucuna göre; TBMM’de temsil hakkı kazanan 4 siyasi partiden sadece AKP Malatya’daki oylarını 7 Haziran seçimlerine göre yaklaşık 51 bin artırırken, CHP bir seçim öncesine göre yaklaşık 3 bin, MHP yaklaşık 8 bin, BDP ise yaklaşık 9 bin oy kaybetti. Türkiye genelinde yaşanan tablo, Malatya’da da yaşanmış oldu.

EN AZ OY OLAN PARTİ DSP

1 Kasım erken genel seçiminde Malatya’da birinci parti AKP, ikinci CHP, üçüncü MHP, dördüncü HDP, 2 bin 878 oy ile BBP beşinci parti ve 2 bin 606 oy ile de SP altınca parti oldu. Malatya’da en az oy alan parti de 103 oy ile DSP olurken, sondan ikinci parti 110 oy ile DYP, sondan üçüncü parti ise 139 oy ile MP oldu.

O İLÇEDE 6 PARTİYE OY ÇIKMADI

Son seçimlerde AKP’ye en fazla destek veren ilçe olan Kale’de 1 Kasım erken genel seçiminde farklı bir tablo da yaşandı. Kale ilçesinde MP, DSP, DP, BTP, LDP ve DYP hiç oy çıkmadı. Yüzde 92 oranı ile AKP’ye oy verilen Kale ilçesinde VP 1, HKP 1, KP 4, SP 7, Hak-Par 8, BBP 9, HDP 32, MHP 99 ve CHP ise 173 oy aldı.

BAZI İLÇELERDE 0 VE 1 OY

MP Kale ve Arguvan’da, DP Kale’de, BTP Kale ve Doğanyol’da, LDP Doğanyol, Kale ve Kuluncak’ta, DYP Kale’de sıfır çekerken, MP Pütürge’de, VP Kale’de, DSP Doğanyol ve Yazıhan’da, DP Arguvan ve Pütürge’de, HKP Kale’de, 1’er oy alabildiler.

ARGUVAN’DA ÜÇÜNCÜ PARTİ

Malatya’da oy oranının arttıran tek parti olan AKP’nin en başarısız olduğu ilçe ise Arguvan oldu. Arguvan ilçesinde CHP 57,3 oranı ile birinci parti, HDP yüzde 19.8 ile ikinci ve AKP ise yüzde 19.2 ile üçüncü parti oldu. Ancak AKP Arguvan’daki oy oranını 7 Haziran seçimine göre yüzde 4 arttırdı.

İl Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre; Malatya il genelinde ve ilçelerde 1 Kasım seçiminde siyasi partilerin aldıkları oy miktarları resmi olmayan kesin sonuçlara göre şöyle oluştu: (Yurt dışı oyları hariç)

MALATYA İL GENELİ

Toplam seçmen sayısı: 534 bin 774

Toplam sandık sayısı: 1912

Oy kullanan seçmenlerin sayısı: 461 bin 411

Geçerli oy pusulası toplamı: 455 bin 444

Geçersiz sayılan oy pusulası toplam: 5 bin 967

Seçime katılım oranı: Yüzde 86.2

Millet Partisi: 139

Vatan Partisi: 505

Cumhuriyet Halk Partisi: 69 bin 702

Hak ve Özgürlükler Partisi: 1.044

Saadet Partisi: 2 bin 606

Demokratik Sol Parti: 103

Demokrat Parti: 351

Bağımsız Türkiye Partisi: 387

Milliyetçi Hareket Partisi: 42 bin 077

Halkın Kurtuluş Partisi: 706

Liberal Demokrat Parti: 170

Halkların Demokratik Partisi: 25 bin 491

Büyük Birlik Partisi: 2 bin 878

Adalet ve Kalkınma Partisi: 308 bin 424

Komünist Parti: 751

Doğru Yol Partisi: 110

AKÇADAĞ

Toplam seçmen sayısı:21 bin 265

Oy kullanan seçmen sayısı: 18 bin 294

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 18 bin 104

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 190

Millet Partisi: 3

Vatan Partisi: 18

Cumhuriyet Halk Partisi: 3 bin 684

Hak ve Özgürlükler Partisi: 33

Saadet Partisi: 49

Demokratik Sol Parti: 8

Demokrat Parti: 17

Bağımsız Türkiye Partisi: 14

Milliyetçi Hareket Partisi: 1.380

Halkın Kurtuluş Partisi: 23

Liberal Demokrat Parti: 7

Halkların Demokratik Partisi: 2 bin 850

Büyük Birlik Partisi: 77

Adalet ve Kalkınma Partisi: 9 bin 909

Komünist Parti: 22

Doğru Yol Partisi: 10

ARAPGİR

Toplam seçmen sayısı:8 bin 165

Oy kullanan seçmen sayısı:6 bin 833

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 6 bin 702

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:131

Millet Partisi: 5

Vatan Partisi: 15

Cumhuriyet Halk Partisi: 1.995

Hak ve Özgürlükler Partisi: 40

Saadet Partisi: 30

Demokratik Sol Parti: 5

Demokrat Parti: 6

Bağımsız Türkiye Partisi: 7

Milliyetçi Hareket Partisi: 716

Halkın Kurtuluş Partisi: 15

Liberal Demokrat Parti: 2

Halkların Demokratik Partisi: 277

Büyük Birlik Partisi: 23

Adalet ve Kalkınma Partisi: 3 bin 553

Komünist Parti: 11

Doğru Yol Partisi: 2

ARGUVAN

Toplam seçmen sayısı: 6 bin 485

Oy kullanan seçmen sayısı: 5 bin 651

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:5 bin 582

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 69

Millet Partisi: 0

Vatan Partisi: 25

Cumhuriyet Halk Partisi: 3 bin 197

Hak ve Özgürlükler Partisi: 24

Saadet Partisi: 5

Demokratik Sol Parti: 3

Demokrat Parti: 1

Bağımsız Türkiye Partisi: 5

Milliyetçi Hareket Partisi: 105

Halkın Kurtuluş Partisi: 8

Liberal Demokrat Parti: 5

Halkların Demokratik Partisi: 1.107

Büyük Birlik Partisi: 20

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1.072

Komünist Parti: 2

Doğru Yol Partisi: 3

DARENDE

Toplam seçmen sayısı:19 bin 414

Oy kullanan seçmen sayısı: 15 bin 755

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:15 bin 610

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 145

Millet Partisi: 2

Vatan Partisi: 9

Cumhuriyet Halk Partisi: 1.158

Hak ve Özgürlükler Partisi: 43

Saadet Partisi: 126

Demokratik Sol Parti: 4

Demokrat Parti: 10

Bağımsız Türkiye Partisi: 18

Milliyetçi Hareket Partisi: 1.524

Halkın Kurtuluş Partisi: 31

Liberal Demokrat Parti: 3

Halkların Demokratik Partisi: 359

Büyük Birlik Partisi: 116

Adalet ve Kalkınma Partisi: 12 bin 177

Komünist Parti: 24

Doğru Yol Partisi: 6

DOĞANŞEHİR

Toplam seçmen sayısı:28 bin 597

Oy kullanan seçmen sayısı:24 bin 574

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:24 bin 153

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:421

Millet Partisi: 10

Vatan Partisi: 36

Cumhuriyet Halk Partisi: 5 bin 405

Hak ve Özgürlükler Partisi: 129

Saadet Partisi: 196

Demokratik Sol Parti: 13

Demokrat Parti: 40

Bağımsız Türkiye Partisi: 33

Milliyetçi Hareket Partisi: 2 bin 911

Halkın Kurtuluş Partisi: 69

Liberal Demokrat Parti: 20

Halkların Demokratik Partisi: 2 bin 430

Büyük Birlik Partisi: 135

Adalet ve Kalkınma Partisi: 12 bin 680

Komünist Parti: 36

Doğru Yol Partisi: 10

HEKİMHAN

Toplam seçmen sayısı:15 bin 239

Oy kullanan seçmen sayısı:12 bin 988

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:12 bin 780

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:208

Millet Partisi: 14

Vatan Partisi: 53

Cumhuriyet Halk Partisi: 5 bin 295

Hak ve Özgürlükler Partisi: 52

Saadet Partisi: 55

Demokratik Sol Parti: 2

Demokrat Parti: 6

Bağımsız Türkiye Partisi: 13

Milliyetçi Hareket Partisi: 1.918

Halkın Kurtuluş partisi: 34

Liberal Demokrat Parti: 4

Halkların Demokratik Partisi: 385

Büyük Birlik Partisi: 26

Adalet ve Kalkınma Partisi: 4 bin 898

Komünist Parti: 19

Doğru Yol Partisi: 6

PÜTÜRGE

Toplam seçmen sayısı:11 bin 715

Oy kullanan seçmen sayısı:9 bin 221

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:9 bin 125

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:96

Millet Partisi: 1

Vatan Partisi: 5

Cumhuriyet Halk Partisi: 728

Hak ve Özgürlükler Partisi: 29

Saadet Partisi: 67

Demokratik Sol Parti: 2

Demokrat Parti: 1

Bağımsız Türkiye Partisi: 5

Milliyetçi Hareket Partisi: 245

Halkın Kurtuluş Partisi: 13

Liberal Demokrat Parti: 2

Halkların Demokratik Partisi: 233

Büyük Birlik Partisi: 40

Adalet ve Kalkınma Partisi: 7 bin 726

Komünist Parti: 20

Doğru Yol Partisi: 8

YEŞİLYURT

Toplam seçmen sayısı: 196 bin 526

Oy kullanan seçmen sayısı: 171 bin 785

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 169 bin 484

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 2 bin 301

Millet Partisi: 45

Vatan Partisi: 165

Cumhuriyet Halk Partisi: 26 bin 371

Hak ve Özgürlükler Partisi: 350

Saadet Partisi: 901

Demokratik Sol Parti: 30

Demokrat Parti: 84

Bağımsız Türkiye Partisi: 172

Milliyetçi Hareket Partisi: 18 bin 202

Halkın Kurtuluş Partisi: 161

Liberal Demokrat Parti: 64

Halkların Demokratik Partisi: 8 bin 837

Büyük Birlik Partisi: 1.514

Adalet ve Kalkınma Partisi: 112 bin 191

Komünist Parti: 372

Doğru Yol Partisi: 25

BATTALGAZİ

Toplam seçmen sayısı:204 bin 090

Oy kullanan seçmen sayısı:176 bin 687

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:174 bin 538

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:2 bin 149

Millet Partisi: 48

Vatan Partisi: 144

Cumhuriyet Halk Partisi: 18 bin 866

Hak ve Özgürlükler Partisi: 290

Saadet Partisi: 1.068

Demokratik Sol Parti: 27

Demokrat Parti: 174

Bağımsız Türkiye Partisi: 109

Milliyetçi Hareket Partisi: 14 bin 163

Halkın Kurtuluş Partisi: 284

Liberal Demokrat Parti: 55

Halkların Demokratik Partisi: 7 bin 828

Büyük Birlik Partisi: 840

Adalet ve Kalkınma Partisi: 130 bin 413

Komünist Parti: 203

Doğru Yol Partisi: 26

DOĞANYOL

Toplam seçmen sayısı: 3 bin 113

Oy kullanan seçmen sayısı:2 bin 388

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 2 bin 354

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 34

Millet Partisi: 3

Vatan Partisi: 5

Cumhuriyet Halk Partisi: 191

Hak ve Özgürlükler Partisi: 6

Saadet Partisi: 31

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 4

Bağımsız Türkiye Partisi: 0

Milliyetçi Hareket Partisi: 132

Halkın Kurtuluş Partisi: 5

Liberal Demokrat Parti: 0

Halkların Demokratik Partisi: 40

Büyük Birlik Partisi: 12

Adalet ve Kalkınma Partisi: 1.914

Komünist Parti: 8

Doğru Yol Partisi: 2

KALE

Toplam seçmen sayısı:4 bin 321

Oy kullanan seçmen sayısı:4 bin 239

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı:4 bin 199

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı:40

Millet Partisi: 0

Vatan Partisi: 1

Cumhuriyet Halk Partisi: 173

Hak ve Özgürlükler Partisi: 8

Saadet Partisi: 7

Demokratik Sol Parti: 0

Demokrat Parti: 0

Bağımsız Türkiye Partisi: 0

Milliyetçi Hareket Partisi: 99

Halkın Kurtuluş Partisi: 1

Liberal Demokrat Parti: 0

Halkların Demokratik Partisi: 32

Büyük Birlik Partisi: 9

Adalet ve Kalkınma Partisi: 3 bin 865

Komünist Parti: 4

Doğru Yol Partisi: 0

KULUNCAK

Toplam seçmen sayısı:6 bin 044

Oy kullanan seçmen sayısı:4 bin 902

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 4 bin 812

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 90

Millet Partisi: 2

Vatan Partisi: 7

Cumhuriyet Halk Partisi: 1.131

Hak ve Özgürlükler Partisi: 21

Saadet Partisi: 21

Demokratik Sol Parti: 7

Demokrat Parti: 6

Bağımsız Türkiye Partisi: 6

Milliyetçi Hareket Partisi: 415

Halkın Kurtuluş Partisi: 26

Liberal Demokrat Parti: 0

Halkların Demokratik Partisi: 120

Büyük Birlik Partisi: 29

Adalet ve Kalkınma Partisi: 3 bin 005

Komünist Parti: 12

Doğru Yol Partisi: 4

YAZIHAN

Toplam seçmen sayısı: 9 bin 806

Oy kullanan seçmen sayısı: 8 bin 94

Geçerli sayılan oy pusulası toplamı: 8 bin 001

Geçersiz sayılan oy pusulası toplamı: 93

Millet Partisi: 6

Vatan Partisi: 22

Cumhuriyet Halk Partisi: 1.508

Hak ve Özgürlükler Partisi: 19

Saadet Partisi: 50

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 2

Bağımsız Türkiye Partisi: 5

Milliyetçi Hareket Partisi: 267

Halkın Kurtuluş Partisi: 36

Liberal Demokrat Parti: 8

Halkların Demokratik Partisi: 993

Büyük Birlik Partisi: 37

Adalet ve Kalkınma Partisi: 5 bin 21

Komünist Parti: 18

Doğru Yol Partisi: 8