İşte Malatya’nın 99 Adayı

UYARI: Okurlarımızın affına sığınarak, 13’üncü yayın yılımız nedeniyle kaleme aldığımız yazıda da belirttiğimiz gibi, hiç emek sarfetmeden başkalarına ait emeği kopyalayıp kendi yayın organlarında kullanan “araklamacı gazetecileri (!)” uyarıyoruz. Bu haberimizi “araklamayın”! Çünkü; Resmi Gazete’nin bu sabaha karşı yayınlanan mükerrer sayısında yeralan ve formatı nedeniyle oradan kopyalanamayan aşağıdaki liste, tarafımızdan tek tek yazılarak haber derlenmiştir. Listeyi buradan kopyalayıp yayınlayabilecek “araklamacıları” saptayabilmek amacıyla, haberin içerisinde şifreleme uygulanmıştır.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Haziran Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin geçici aday listelerini Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında ilan etti. YSK’nın açıkladığı listelere göre, Malatya’dan 16 siyasi parti 6’şar aday gösterirken, 3 kişi de bağımsız aday oldu.

İŞTE ADAY LİSTESİ..

YSK’nın ilan ettiği “Geçici Aday Listesi”ne göre, Malatya’da seçime katılacak adaylar şunlar:

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ

1-Süleyman Behçet- Emekli

2-Memet Kızıldağ- Emekli

3-Nejla Sezer- Emekli

4-Cengiz Akgül- Esnaf

5-Eylem Düzgün Yalçın- İşletmeci

6-Medeni Temizer- İşletmeci

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ

1-Murat Ünal- Serbest

2-Nizamettin Balcı- Yönetici

3-Didem Akyol- Yönetici

4-Neslihan Aslanhan- Serbest

5-Özlem Açıkgöz- Serbest

6-Erdem Aslanhan- Serbest

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

1-Arif Yıldız- Avukat

2-Hakan Yılmaz- Ziraat Mühendisi

3-Güzün Koçak- Eczacı

4-Übeyit Akçin- Tıp Doktoru

5-Hakan Kalkan- Araştırmacı

6-M.Ali Özpolat- Yapımcı

KOMÜNİST PARTİ

1-Zelal Özgür- Biyolog

2-Leyla Aslantaş- İşçi

3-Seba Besime Bingöl- İşçi

4-Aygül Alkış- İşçi

5-Ceyda Sümer- İktisatçı

6-Serpil Özcan Baba- Tiyatro Oyuncusu

ANADOLU PARTİSİ

1-Turhan Gözüküçük- İşadamı

2-Devrim Pabuççuoğlu- Pilot

3-Altan Kurt- İşletmeci

4-Ülker Sevimli- Ev Kadını

5-Emine Çağatay- Ev Kadını

6-Fatmagül Büyükkol- İş Kadını

MİLLET PARTİSİ

1-Şevket Bulut- Sanayici

2-Saadet Şahin- Serbest

3-Ahmet Uludağ-Esnaf

4-Nejla Sarıçiçek- Kuaför

5-Hamza Topuz- İşçi

6-Belkıs Çetiner- Serbest

MERKEZ PARTİ

1-Ali İhsan Öztaş- Müteahhit

2-Ali Kıyat- Serbest

3-Abuzer Horuz- Emekli

4-Nalan Kalkan- Muhasebeci

5-Erol Torun-Emekli

6-Ekrem Zengin- Serbest

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ

1-Yeter Ağbaba- İşçi

2-Mehmet Ünver- İşçi

3-Erdal Gençer- İşçi

4-Dursun Alan- İşçi

5-İbrahim Hakkı Çatlı- Eğitimci

6-Mustafa Üre- İşçi

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

1-Aydın Erdoğan- Hukukçu

2-Perihan Yücekaya- Ev Emekçisi

3-Ahmet Akar- Eğitimci

4-Latife Ulutaş- Serbest

5-Betül Kurnaz Kılınç- Ekonomist

6-Nejdet Bali- Teknisyen

SAADET PARTİSİ

1-Osman Cemali Marasalı- İşadamı

2-Sema Altuntaş- Avukat

3-Mustafa Sertkaya- Avukat

4-Turan Odabaş- Emekli

5-Derviş Erdoğan- İşadamı

6-Cumali Akça- İktisatçı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

1-Veli Ağbaba-İşadamı

2-Hulisi Porgalı- İşadamı

3-Berna Karadaş- Avukat

4-Memba Kuşçu- Avukat

5-Yusuf Sürücü- Avukat

6-Etem Körükmez- İşadamı

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

1-Öznur Çalık- Eczacı

2-Taha Özhan- Müşavir

3-Mustafa Şahin- Eğitmen

4-Nurettin Yaşar- Yönetici- Özel Sektör

5-Bülent Tüfenkçi- Avukat

6-Bayram Taşkın- Avukat

DEMOKRAT PARTİ

1-Mehmet Sait Şerafettin Arpacı- Kimya Mühendisi

2-Selahattin Çimenyayla- Teknisyen

3-Hüseyin Güzel- Emekli

4-Mehmet Zeki Gülec- Emekli

5-Cafer Avşar- Emekli

6-Bedri Karakoç- Esnaf

DEMOKRATİK SOL PARTİ

1-Burhan Telli- Muhasebeci

2-İbrahim Canpolat- Çiftçi

3-Özgür Şahin- Güvenlik Görevlisi

4-Hanife Hayır- Esnaf

5-Mehmet Baştürk- Emekli

6-Mete Karadoğan- Serbest

VATAN PARTİSİ

1-Adnan Türkkan- Gazeteci

2-Abdullah Işıkgil- Eğitimci

3-Melek Doğan- Ev Hanımı

4-Osman Özbay- E.Astsubay

5-Şerif Yİğit- Makine Mühendisi

6-Kenan Gürkan- İşçi

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ

1-Oktay Doğan- Avukat

2-Mehmet Kutlu- Mühendis

3-Abuzer Avşar- İşletmeci

4-Faik Ünal Silier- İnşaat Mühendisi

5-Abdullah Solgun- Serbest

6-Cahide Karabaş- Ev Hanımı

BAĞIMSIZLAR

1-Münir Doğan Ölmeztoprak- İşadamı

2-Ali Özşeker- Harita Teknikeri

3-Ali Yalçın- Tıp Doktoru

SEÇİM TAKVİMİNDE KALAN SÜRE

15 Nisan: Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve YSK’ya yapılacak itirazlar başlayacak ve incelenecek.

16 Nisan: Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.

19 Nisan: Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların YSK tarafından karara bağlanmasının ve milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin YSK’ya bildirmesinin son günü.

21 Nisan: Birleşik oy pusulasında yer alacak bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kura çekilecek.

24 Nisan: Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarıyla milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adaylar, radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek.

8 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başlayacak.

23 Mayıs: Radyo ve televizyonda yayın için başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

28 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

31 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları start alacak. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi sona erecek.

1 Haziran: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar ilçe seçim

6 Haziran: Saat 18.00’de seçim propagandası sona erecek.

7 Haziran: Oy verme günü.