İşte Malatya’nın Kralı

Kazı çalışmaları 50 yıldır sürdürülen ve uygarlıklar tarihini yeniden yazılmasına neden olabilecek buluntuların ortaya çıkarıldığı Orduzu Aslantepe höyüğü ve açık hava müzesi çalışmalarında son aşamaya gelindi. Ören yeri ve Açık Hava Müzesi girişine konulacak olan, aslı Ankara Medeniyetler müzesinde bulunan Melitene uygarlığının son kralı olan ve “Malatya Kralı” olarak da bahsedilen Tarhunza heykelinin tıpkısının yapımı tamamlanarak tanıtımı yapıldı.

Beylerderesi mevkiinde bulunan Özel İdare deposu alanında yapılan ve vali Ulvi Saranın yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Bahaettn Kabahasanoğlu ve Koruma Uygulama ve Denetleme Büro (KUDEB) başkanı Levent İskenderoğlunun katıldığı tanıtım toplantısında Vali Saran, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Vali Saran, Aslantepe Ören yeri ve Açık Hava müzesinin kültürel ve turizm açısından önemini belirterek Türkiyenin önemli kazı alanlarından biri olan Aslantepede kazı çalışmaları 50 yıldır devam ediyor. Arkeolojik açıdan çok önemli buluntuların ortaya çıkarıldığı kazı çalışmalarının 50. yılı nedeniyle bu yıl içerisinde düzenlenecek olan Arkeoloji Sempozyumu ilimizde gerçekleştirilecek. Ayrıca arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserlerin tıpatıp aynısının rolyeflerini ve heykellerini yapacağız. Bu amaçla başlattığımız çalışmanın birinci ayağı olan ve Ankara Medeniyetler Müzesinde bulunan Melitene Uygarlığının son kralı olan Kral Tarhunzanın heykeli aslına uygun ve yöresel malzemeler kullanılarak bitme aşamasına geldi bilgisini verdi.

Aslantepe Ören yerinde yapılan çevre düzenleme çalışmaları hakkında da bilgiler veren Vali Saran,  Bu eserlerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için yoğun bir gayret gösteriyoruz ded.

Bir basın mensubunun Kazı çevresinde yapılan istinat duvarı ve yol yapımında kullanılan malzeme ile projelerin Koruma Kurulunca onaylanmadığı halde yapıldığı iddia ediliyor ve Korumanın öneminden bahsediyorsunuz ama, bir nevi koruma bandı görevini gören ve 2. Derece SİT alanında olan kazı çevresinin SİT alanından çıkarıldığı yönünde duyumlarımız var. Bu iddia ve duyumlar doğru mu? sorularına Vali Saran Hayır, sizleri yanlış yönlendirmişler. Açık örneği de ilimizde 8 ay önce kurduğumuz KUDEBtir. Bu büronun görevi, tarihi ve kültürel mekânları korumak, belirlemek ve tescil ettirmektir. Şu ana kadar yüzlerce eser belirlenmiş ve tescil ettirilmiştir diye yanıtladı. Aynı basın mensubu da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü başta olmak üzere Müze, KUDEB gibi ilgili yerlere başvurduk. Doğru bilgileri alamıyoruz. Yapılan çalışmalar hakkında yeterince bilgilendirilmiyoruz ve sorularımıza yanıt alamıyoruz. O nedenle iddia ve duyumların yanlışlığın hakkında bir fikrimiz olmuyor diye serzenişte bulununca Vali Saran Doğrusunuz. Sadece resmi kurumların koruması yetmez. Koruma görevi en çok sizlere düşer. O konuda eksiklikler varsa gidermeye çalışalım diyerek soruna çözüm bulunacağını belirtti.

Tanıtım toplantısı bu konuşmalardan sonra sona erdi.